У ДСНС показали відео, як знищують 500-кілограмову авіабомбу

ДСНС на мінному полі. Фото: facebook/ДСНС

Сапери Державної служби надзвичайних ситуацій України продовжують ризиковану роботу щодо знешкодження вибухонебезпечних предметів на території країни. Нещодавно сапери служби ліквідували 500-кілограмову авіабомбу.

Про це повідомляє ДСНС.

Читайте також:

Знищення авіабомби

У повідомленні йдеться, що авіабомбу запустили російські військові у прифронтовому місті Запорізької області. Бомба вагою 500 кілограмів могла стати причиною людських жертв та значних руйнувань на території міста.

Щодня піротехніки виконують небезпечну роботу, перевіряючи місця, де можуть бути нерозкриті боєприпаси та інші вибухонебезпечні предмети. Їхня робота вимагає високої концентрації, точності та скрупульозності, оскільки будь-яка помилка може призвести до непоправних наслідків.

За інформацією ДСНС, лише на території Запорізької області за час повномасштабної війни Росії проти України було знищено понад три тисячі боєприпасів. Проте, піротехніки продовжують знаходити нові місця складування зброї та продовжують роботу зі знешкодження небезпечних предметів, щоб забезпечити безпеку мирних жителів.

Нагадаємо, що 6 травня в Харківській області тракторист підірвався на ворожій міні. Харківська окружна прокуратура розпочала розслідування.