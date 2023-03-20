В ГСЧС рассказали, что делать украинцам, которые хотят вернуться на деоккупированные территории

Людей призвали обращать внимание на незнакомые или подозрительные предметы

В ГСЧС Украины рассказали, что нужно делать людям, которые желают вернуться домой на деоккупированные территории. Для начала следует убедиться, что населенный пункт очищен и разминирован.

Об этом сообщает ГСЧС Украины.

Подробности

В ГСЧС призвали людей быть очень внимательными, когда они заходят в дом. Нужно осмотреть все вокруг.

"Обращайте особое внимание на незнакомые вам или подозрительные предметы. Если заметили что-то вроде мины, звоните сразу 101", — подчеркнули спасатели.

ГСЧС Украины опубликовало видеоинструкцию.

Напомним, в центре детской точки UNICEF одесские спасатели провели интересное и познавательное мероприятие для маленьких переселенцев, которые покинули свои дома из-за войны. Главной целью мероприятия было научить детей правилам безопасности в современных условиях жизни.

Также мы писали, что российские оккупанты постоянно обстреливают украинскую инфраструктуру, в частности, гражданскую. Из-за этого некоторые жилые дома испытывают повреждения, а под завалами оказываются люди. ГСЧС Украины дала советы людям, что делать, если они окажутся под завалами.

Добавим, с начала разминирования Киевской области работники ГСЧС обезвредили более 77 тысяч взрывоопасных предметов. Если добавить результаты работы ВСУ, цифра превышает 100 тысяч взрывчаток.