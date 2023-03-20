У ДСНС розповіли, що робити українцям, які хочуть повернутися на деокуповані території
У ДСНС України розповіли, що потрібно робити людям, які хочуть повернутися додому на деокуповані території. Для початку слід переконатися, що населений пункт очищено та розміновано.
Про це повідомляє ДСНС України.
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Деталі
У ДСНС закликали людей бути дуже уважними, коли вони заходять у дім. Потрібно оглянути все навкруги.
"Звертайте особливу увагу на незнайомі вам або підозрілі предмети. Якщо помітили щось схоже на міну, телефонуйте одразу 101", — наголосили рятувальники.
ДСНС України опублікувало відеоінструкцію.
Нагадаємо, у центрі дитячої точки UNICEF одеські рятувальники провели цікавий та пізнавальний захід для маленьких переселенців, які покинули свої домівки через війну. Головною метою заходу було навчити дітей правил безпеки в сучасних умовах життя.
Також ми писали, що російські окупанти постійно обстрілюють українську інфраструктуру, зокрема, цивільну. Через це деякі житлові будинки зазнають ушкоджень, а під завалами опиняються люди. ДСНС України дала поради людям, що робити, якщо вони опиняться під завалами.
Додамо, з початку розмінування Київщини працівники ДСНС знешкодили понад 77 тисяч вибухонебезпечних предметів. Якщо додати результати роботи ЗСУ, то цифра перевищує 100 тисяч вибухівок.