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В Джанкое было громко: что произошло на оккупированном полуострове

8 августа 2023 13:22
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
В Джанкое было громко: что произошло на оккупированном полуострове
Дым от взрывов. Иллюстративное фото: google
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Во вторник, 8 августа, в Джанкое раздался мощный взрыв. Также сообщают о прилете в Октябрьском.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

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Взрывы в Джанкое 8 августа

Сегодня днем, 8 августа, на временно оккупированном Крыму раздались взрывы. О прилете сообщали также в Октябрьском, однако более подробной информации о взрывах больше нет.

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Впоследствии советник крымского гауляйтера Олег Крючков заявил, что звуки взрывов — это утилизация боеприпасов.

"Звуки взрывов в Октябрьском — утилизация боеприпасов. Все под контролем специальных служб", — заявил он.

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Отметим, накануне ни о какой "утилизации" местных жителей не предупреждали.

Напомним, что в понедельник, 7 августа, возле порта Дериндже в Турции, расположенного на берегу Мраморного моря, раздался мощный взрыв. По словам очевидцев, эпицентром взрыва стал один из элеваторов для хранения пшеницы.

Также мы писали, что российский диктатор Владимир Путин может приехать в Турцию. Вероятно, это произойдет в конце августа.

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