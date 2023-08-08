В Джанкое было громко: что произошло на оккупированном полуострове

Дым от взрывов. Иллюстративное фото: google

Во вторник, 8 августа, в Джанкое раздался мощный взрыв. Также сообщают о прилете в Октябрьском.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

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Взрывы в Джанкое 8 августа

Сегодня днем, 8 августа, на временно оккупированном Крыму раздались взрывы. О прилете сообщали также в Октябрьском, однако более подробной информации о взрывах больше нет.

Впоследствии советник крымского гауляйтера Олег Крючков заявил, что звуки взрывов — это утилизация боеприпасов.

"Звуки взрывов в Октябрьском — утилизация боеприпасов. Все под контролем специальных служб", — заявил он.

Отметим, накануне ни о какой "утилизации" местных жителей не предупреждали.

Напомним, что в понедельник, 7 августа, возле порта Дериндже в Турции, расположенного на берегу Мраморного моря, раздался мощный взрыв. По словам очевидцев, эпицентром взрыва стал один из элеваторов для хранения пшеницы.

Также мы писали, что российский диктатор Владимир Путин может приехать в Турцию. Вероятно, это произойдет в конце августа.