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У Джанкої було гучно: що трапилось на окупованому півострові

8 серпня 2023 13:22
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
У Джанкої було гучно: що трапилось на окупованому півострові
Дим від вибухів. Ілюстративне фото: google
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

У вівторок, 8 серпня, у Джанкої пролунав потужний вибух. Також повідомляють про приліт в Жовтневому.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

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Вибухи у Джанкої 8 серпня

Сьогодні вдень, 8 серпня, на тимчасово окупованому Криму пролунали вибухи. Про приліт повідомляли також у Жовтневому, проте детальнішої інформації про вибухи більше немає.

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Згодом радник кримського гауляйтера Олег Крючков заявив, що звуки вибухів — це утилізація боєприпасів.

"Звуки вибухів в Жовтневому — утилізація боєприпасів. Все під контролем спеціальних служб", — заявив він. 

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Зазначимо, напередодні ні про яку "утилізацію"  місцевих мешканців не попереджали. 

Нагадаємо, що в понеділок, 7 серпня, біля порту Деріндже в Туреччині, розташованого на березі Мармурового моря, пролунав потужний вибух. За словами очевидців, епіцентром вибуху став один із елеваторів для зберігання пшениці.

Також ми писали, що російський диктатор Володимир Путін може приїхати до Туреччини. Ймовірно, це відбудеться наприкінці серпня.

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