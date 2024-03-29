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В Ивано-Франковской области громкие взрывы — ракетный обстрел мероприятия

29 марта 2024 05:38
обновлено: 05:47
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
В Ивано-Франковской области громкие взрывы — ракетный обстрел мероприятия
Сильный взрыв в городе в ночное время. Иллюстративное фото: росСМИ
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Взрывы в Ивано-Франковской области сейчас 29 марта раздаются во время воздушной тревоги. В настоящее время Украина находится под ракетной атакой России. Воздушные силы предупреждали о движении ракет в сторону области.

О взрывах сообщает Общественное в Telegram.

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Взрывы в Ивано-Франковской области 29 марта

По информации СМИ, в Ивано-Франковской области были слышны взрывы.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Общественное Ивано-Франковск"
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Общественное Ивано-Франковск"

Перед этим украинские военные предупреждали о полете ракет в сторону области.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"

Пока масштабная воздушная тревога из-за ракетной опасности продолжается.

Карта воздушных тревог в Украине сегодня, 29 марта
Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Новость дополняется...

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