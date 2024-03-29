В Ивано-Франковской области громкие взрывы — ракетный обстрел мероприятия
29 марта 2024 05:38
обновлено: 05:47
Сильный взрыв в городе в ночное время. Иллюстративное фото: росСМИ
Взрывы в Ивано-Франковской области сейчас 29 марта раздаются во время воздушной тревоги. В настоящее время Украина находится под ракетной атакой России. Воздушные силы предупреждали о движении ракет в сторону области.
О взрывах сообщает Общественное в Telegram.
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Взрывы в Ивано-Франковской области 29 марта
По информации СМИ, в Ивано-Франковской области были слышны взрывы.
Перед этим украинские военные предупреждали о полете ракет в сторону области.
Пока масштабная воздушная тревога из-за ракетной опасности продолжается.
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