В Ивано-Франковской области громкие взрывы — ракетный обстрел мероприятия

Сильный взрыв в городе в ночное время. Иллюстративное фото: росСМИ

Взрывы в Ивано-Франковской области сейчас 29 марта раздаются во время воздушной тревоги. В настоящее время Украина находится под ракетной атакой России. Воздушные силы предупреждали о движении ракет в сторону области.

О взрывах сообщает Общественное в Telegram.

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Взрывы в Ивано-Франковской области 29 марта

По информации СМИ, в Ивано-Франковской области были слышны взрывы.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Общественное Ивано-Франковск"

Перед этим украинские военные предупреждали о полете ракет в сторону области.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"

Пока масштабная воздушная тревога из-за ракетной опасности продолжается.

Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

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