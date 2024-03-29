У Івано-Франківській області гучні вибухи — ракетний обстріл заходу
29 березня 2024 05:38
оновлено: 05:47
Сильний вибух у місті вночі. Ілюстративне фото: росЗМІ
Вибухи в Івано-Франківській області зараз 29 березня лунають під час повітряної тривоги. Наразі Україна перебуває під ракетною атакою Росії. Пере вибухами Повітряні сили попереджали про рух ракет в бік області.
Про вибухи повідомляє Суспільне в Telegram.
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За інформацією ЗМІ, в Івано-Франківській області було чути вибухи.
Перед цим українські військові попереджали про політ ракет в бік області.
Наразі масштабна повітряна тривога через ракетну небезпеку триває.
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