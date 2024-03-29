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У Івано-Франківській області гучні вибухи — ракетний обстріл заходу

29 березня 2024 05:38
оновлено: 05:47
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
У Івано-Франківській області гучні вибухи — ракетний обстріл заходу
Сильний вибух у місті вночі. Ілюстративне фото: росЗМІ
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Вибухи в Івано-Франківській області зараз 29 березня лунають під час повітряної тривоги. Наразі Україна перебуває під ракетною атакою Росії. Пере вибухами Повітряні сили попереджали про рух ракет в бік області.

Про вибухи повідомляє Суспільне в Telegram.

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Вибухи в Івано-Франківській області 29 березня

За інформацією ЗМІ, в Івано-Франківській області було чути вибухи.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Суспільне Івано-Франківськ"
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Суспільне Івано-Франківськ"

Перед цим українські військові попереджали про політ ракет в бік області.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Наразі масштабна повітряна тривога через ракетну небезпеку триває. 

Мапа повітряних тривог в Україні сьогодні, 29 березня
Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

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