У Івано-Франківській області гучні вибухи — ракетний обстріл заходу

Сильний вибух у місті вночі. Ілюстративне фото: росЗМІ

Вибухи в Івано-Франківській області зараз 29 березня лунають під час повітряної тривоги. Наразі Україна перебуває під ракетною атакою Росії. Пере вибухами Повітряні сили попереджали про рух ракет в бік області.

Про вибухи повідомляє Суспільне в Telegram.

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Вибухи в Івано-Франківській області 29 березня

За інформацією ЗМІ, в Івано-Франківській області було чути вибухи.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Суспільне Івано-Франківськ"

Перед цим українські військові попереджали про політ ракет в бік області.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Наразі масштабна повітряна тривога через ракетну небезпеку триває.

Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

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