Во Франции погиб генерал, руководивший восстановлением собора Нотр-Дам

Фасад собора Нотр-Дам, изуродованный пожаром. Фото: DW

Французский генерал в отставке Жан-Луи Жоржелен, по приказу президента Эмманюэля Макрона возглавлявший работы по восстановлению уничтоженного пожаром собора Нотр-Дам, погиб во время похода в горы. Причиной называют несчастный случай.

Об этом сообщает SCMP .

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Что известно о гибели генерала

"Бывший командующий французской армией, ответственный за восстановление парижского собора Нотр-Дам после разрушительного пожара 2019 года, скончался во время горного похода", — сообщила французская прокуратура сегодня.

Прокуратура расследующего этот случай южного французского города Фуа сообщила, что 74-летний генерал Жан-Луи Жоржелен погиб в пятницу на горном хребте Пиренеи, на границе Франции и Испании.

Команда горных спасателей, направленная на вершину Мон-Валье, обнаружила тело мужчины, которого официально идентифицировали как генерала Жоржелена, сообщили в прокуратуре. Там добавили, что вероятной причиной гибели был несчастный случай.

Генерал в отставке Жан-Луи Жоржелен. Фото: AFP

Президент Франции Эмманюэль Макрон подтвердил гибель Жоржелена, написав в сети X, что Нотр-Дам потерял "смотрящего своего возрождения, а Франция - "одного из ее великих слуг".

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