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Во Франции погиб генерал, руководивший восстановлением собора Нотр-Дам

20 августа 2023 05:41
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Во Франции погиб генерал, руководивший восстановлением собора Нотр-Дам
Фасад собора Нотр-Дам, изуродованный пожаром. Фото: DW
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Французский генерал в отставке Жан-Луи Жоржелен, по приказу президента Эмманюэля Макрона возглавлявший работы по восстановлению уничтоженного пожаром собора Нотр-Дам, погиб во время похода в горы. Причиной называют несчастный случай.

Об этом сообщает SCMP .

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Что известно о гибели генерала

"Бывший командующий французской армией, ответственный за восстановление парижского собора Нотр-Дам после разрушительного пожара 2019 года, скончался во время горного похода", — сообщила французская прокуратура сегодня.

Прокуратура расследующего этот случай южного французского города Фуа сообщила, что 74-летний генерал Жан-Луи Жоржелен погиб в пятницу на горном хребте Пиренеи, на границе Франции и Испании.

Команда горных спасателей, направленная на вершину Мон-Валье, обнаружила тело мужчины, которого официально идентифицировали как генерала Жоржелена, сообщили в прокуратуре. Там добавили, что вероятной причиной гибели был несчастный случай.

Генерал в отставке Жан-Луи Жоржелен. Фото: AFP

Президент Франции Эмманюэль Макрон подтвердил гибель Жоржелена, написав в сети X, что Нотр-Дам потерял "смотрящего своего возрождения, а Франция - "одного из ее великих слуг".

Ранее мы рассказывали, что на территории Франции группа археологов нашла древний храм римского бога войны Марса, который датируется первым веком до нашей эры. На территории храма исследователи обнаружили много разных элементов, а также вещей и предметов.

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