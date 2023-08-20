У Франції загинув генерал, який керував відбудовою собору Нотр-Дам

Фасад собору Нотр-Дам, понівечений пожежею. Фото: DW

Французький генерал у відставці Жан-Луї Жоржелен, який за наказаом президента Емманюеля Макрона очолював роботи з відбудови знищеного пожежею собору Нотр-Дам, загинув під час походу в гори. Причиною називають нещасний випадок.

Про це повідомляє SCMP.

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Що відомо про загибель генерала

"Колишній командувач французькою армією, відповідальний за відновлення паризького собору Нотр-Дам після руйнівної пожежі 2019 року, помер під час гірського походу", — повідомила французька прокуратура сьогодні.

Прокуратура південного французького міста Фуа, що розслідує цей випадок, повідомила, що 74-річний генерал Жан-Луї Жоржелен загинув у п’ятницю на гірському хребті Піренеї, на кордоні Франції та Іспанії.

Команда гірських рятувальників, яка була направлена на вершину Мон-Вальє, виявила тіло чоловіка, якого офіційно ідентифікували як генерала Жоржелена, повідомили у прокуратурі. Там додали, що ймовірною причиною загибелі був нещасний випадок.

Генерал у відставці Жан-Луї Жоржелен. Фото: AFP

Президент Франції Емманюель Макрон підтвердив загибель Жоржелена, написавши в мережі X, що Нотр-Дам втратив "наглядача свого відродження, а Франція — "одного з її великих слуг".

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