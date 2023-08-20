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У Франції загинув генерал, який керував відбудовою собору Нотр-Дам

20 серпня 2023 05:41
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
У Франції загинув генерал, який керував відбудовою собору Нотр-Дам
Фасад собору Нотр-Дам, понівечений пожежею. Фото: DW
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Французький генерал у відставці Жан-Луї Жоржелен, який за наказаом президента Емманюеля Макрона очолював роботи з відбудови знищеного пожежею собору Нотр-Дам, загинув під час походу в гори. Причиною називають нещасний випадок.

Про це повідомляє SCMP.

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Що відомо про загибель генерала

"Колишній командувач французькою армією, відповідальний за відновлення паризького собору Нотр-Дам після руйнівної пожежі 2019 року, помер під час гірського походу", — повідомила французька прокуратура сьогодні.

Прокуратура південного французького міста Фуа, що розслідує цей випадок, повідомила, що 74-річний генерал Жан-Луї Жоржелен загинув у п’ятницю на гірському хребті Піренеї, на кордоні Франції та Іспанії.

Команда гірських рятувальників, яка була направлена на вершину Мон-Вальє, виявила тіло чоловіка, якого офіційно ідентифікували як генерала Жоржелена, повідомили у прокуратурі. Там додали, що ймовірною причиною загибелі був нещасний випадок.

Генерал у відставці Жан-Луї Жоржелен. Фото: AFP

Президент Франції Емманюель Макрон підтвердив загибель Жоржелена, написавши в мережі X, що Нотр-Дам втратив "наглядача свого відродження, а Франція — "одного з її великих слуг".

Раніше ми розповідали, на території Франції група археологів знайшла давній храм римського бога війни Марса, який датується першим століттям до нашої ери. На території храму дослідники знайшли багато різних елементів, а також речей та предметів.

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