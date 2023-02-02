В Гааге будет работать Международный центр расследования преступлений рф против Украины

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подчеркнула, что россия должна понести наказание за свои действия / Фото: REUTERS/Yves Herman/File Photo

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о создании в Гааге Международного центра по расследованию преступления агрессии в Украине. Он будет работать в координации с представителями Украины и Нидерландов, а также европейскими партнерами.

Об этом Урсула фон дер Ляйен заявила на совместной пресс-конференции с Президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве.

Подробности

"Россия должна в суде ответить за свои ужасные преступления. Прокуратуры Украины и ЕС уже работают вместе. Мы собираем доказательства. Как первый этап я объявляю, что в Гааге будет создан Международный центр по преследованию преступления агрессии в Украине. Этот Центр будет координировать сбор доказательств. Это была общая следственная группа при поддержке Евроюста", — сказала фон дер Ляйен.

По ее словам, эта работа будет начата очень быстро с Евроюстом, Украиной, партнерами из общей следственной группы, а также Нидерландами.

"Преступник должен ответить за свои преступления", — подчеркнула президент Еврокомиссии.

Dear @ZelenskyyUa , при том, что украинские являются борющимися на защиту наших общих ценностей, будут содействовать своей экономической безопасности.



Для даты, наши ЕС помогают €50 billion.



Мы с вами на этом для долгого холма. https://t.co/tA0cpqjkJG — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) February 2, 2023

Напомним, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель прибыли в Киев. Известно, что завтра в столице стартует саммит Украина-ЕС.

Также мы писали, что накануне саммита Украина — ЕС Европарламент принял резолюцию по Украине. В документе евродепутаты призвали Евросоюз "работать над началом переговоров о вступлении и поддержать дорожную карту, определяющую следующие шаги для присоединения Украины к единому рынку ЕС".