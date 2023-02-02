В Гааге будет работать Международный центр расследования преступлений рф против Украины
Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о создании в Гааге Международного центра по расследованию преступления агрессии в Украине. Он будет работать в координации с представителями Украины и Нидерландов, а также европейскими партнерами.
Об этом Урсула фон дер Ляйен заявила на совместной пресс-конференции с Президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве.
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"Россия должна в суде ответить за свои ужасные преступления. Прокуратуры Украины и ЕС уже работают вместе. Мы собираем доказательства. Как первый этап я объявляю, что в Гааге будет создан Международный центр по преследованию преступления агрессии в Украине. Этот Центр будет координировать сбор доказательств. Это была общая следственная группа при поддержке Евроюста", — сказала фон дер Ляйен.
По ее словам, эта работа будет начата очень быстро с Евроюстом, Украиной, партнерами из общей следственной группы, а также Нидерландами.
"Преступник должен ответить за свои преступления", — подчеркнула президент Еврокомиссии.
Dear @ZelenskyyUa , при том, что украинские являются борющимися на защиту наших общих ценностей, будут содействовать своей экономической безопасности.— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) February 2, 2023
Для даты, наши ЕС помогают €50 billion.
Мы с вами на этом для долгого холма. https://t.co/tA0cpqjkJG
Напомним, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель прибыли в Киев. Известно, что завтра в столице стартует саммит Украина-ЕС.
Также мы писали, что накануне саммита Украина — ЕС Европарламент принял резолюцию по Украине. В документе евродепутаты призвали Евросоюз "работать над началом переговоров о вступлении и поддержать дорожную карту, определяющую следующие шаги для присоединения Украины к единому рынку ЕС".