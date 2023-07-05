В Генштабе рассказали, есть ли у Беларуси ядерное оружие

Алексей Громов. Фото: Дмитрий Юрченко / АрмияInfom

В Беларуси сейчас вряд ли есть российские ядерные заряды. Ведь для этого необходимо создать необходимые условия.

Об этом заявил в интервью "Укринформу" заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил Украины, бригадный генерал Алексей Громов.

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Почему в Беларуси не может быть такого оружия

"Я не могу подтвердить эту информацию (о доставке первой партии ядерных зарядов в Беларусь. — Ред.). Для хранения ядерных боеприпасов необходимо создать специальные условия, развернуть базу для их обслуживания. Это очень сложный технологический процесс. На сегодняшний день наличие ядерных зарядов на территории Беларуси маловероятно", — пояснил он.

Угроза ядерного удара

По его словам, сейчас сложно говорить о том, реальна ли угроза использования ядерного оружия против нашего государства.

"Не надо забывать, что это — война с коварным противником, не соблюдающим международное право и готовым на все ради достижения своих целей. Ярким примером для нас является уничтожение россиянами Каховской ГЭС", — напомнил Громов.

В свою очередь Президент Китая Си Цзиньпин предостерег российского диктатора Владимира Путина от применения ядерного оружия в Украине. Путин был очень разочарован таким предложением КНР.

Напомним, в настоящее время у белорусской оппозиции нет подтверждений о перемещении российского ядерного оружия на территорию Беларуси. Однако не исключено, что ее могут поставить либо до конца 2023 года, либо на начало 2024 года.