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В Генштабе рассказали, есть ли у Беларуси ядерное оружие

5 июля 2023 14:36
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
В Генштабе рассказали, есть ли у Беларуси ядерное оружие
Алексей Громов. Фото: Дмитрий Юрченко / АрмияInfom
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

В Беларуси сейчас вряд ли есть российские ядерные заряды. Ведь для этого необходимо создать необходимые условия.

Об этом заявил в интервью "Укринформу" заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил Украины, бригадный генерал Алексей Громов.

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"Я не могу подтвердить эту информацию (о доставке первой партии ядерных зарядов в Беларусь. — Ред.). Для хранения ядерных боеприпасов необходимо создать специальные условия, развернуть базу для их обслуживания. Это очень сложный технологический процесс. На сегодняшний день наличие ядерных зарядов на территории Беларуси маловероятно", — пояснил он.

Угроза ядерного удара

По его словам, сейчас сложно говорить о том, реальна ли угроза использования ядерного оружия против нашего государства.

"Не надо забывать, что это — война с коварным противником, не соблюдающим международное право и готовым на все ради достижения своих целей. Ярким примером для нас является уничтожение россиянами Каховской ГЭС", напомнил Громов.

В свою очередь Президент Китая Си Цзиньпин предостерег российского диктатора Владимира Путина от применения ядерного оружия в Украине. Путин был очень разочарован таким предложением КНР.

Напомним, в настоящее время у белорусской оппозиции нет подтверждений о перемещении российского ядерного оружия на территорию Беларуси. Однако не исключено, что ее могут поставить либо до конца 2023 года, либо на начало 2024 года.

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