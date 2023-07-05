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У Генштабі розповіли, чи є в Білорусі ядерна зброя

5 липня 2023 14:36
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
У Генштабі розповіли, чи є в Білорусі ядерна зброя
Олексій Громов. Фото: Дмитро Юрченко / АрміяInfom
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

У Білорусі зараз навряче є російські ядерні заряди. Адже для цього потрібно створити необхідні умови.

Про це заявив в інтерв’ю "Укрінформу" заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу Збройних сил України, бригадний генерал Олексій Громов.

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"Я не можу підтвердити цю інформацію (щодо доставки першої партії ядерних зарядів у Білорусь — Ред.). Для зберігання ядерних боєприпасів необхідно створити спеціальні умови, розгорнути базу для їх обслуговування. Це дуже складний технологічний процес. На сьогодні наявність ядерних зарядів на території Білорусі є малоймовірною", — пояснив він.

Загроза ядерного удару

За його словами, наразі складно говорити про те, чи є реальною загроза використання ядерної зброї проти нашої держави.

"Не треба забувати, що це — війна з підступним противником, який не дотримується міжнародного права та готовий на все заради досягнення своїх цілей. Яскравим прикладом для нас є знищення росіянами Каховської ГЕС", — нагадав Громов.

Своєю чергою Президент Китаю Сі Цзіньпін застеріг російського диктатора Володимира Путіна від застосування ядерної зброї в Україні. Путін був дуже розчарований від такої пропозиції КНР.

Нагадаємо, наразі білоруська опозиція не має підтверджень про переміщення російської ядерної зброї на територію Білорусі. Однак не виключено, що її таки можуть поставити або до кінця 2023 року або ж на початок 2024 року. 

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