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В Генштабе рассказали, чем оккупанты обстреляли Украину за сутки

8 сентября 2023 07:14
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
В Генштабе рассказали, чем оккупанты обстреляли Украину за сутки
Российские военные на технике. Фото: Reuters
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Начались 562 сутки полномасштабного вторжения России на территорию Украины. Также сегодня ночью, 8 сентября, РФ снова прибегла к террору мирных украинцев, нанеся ракетно-авиационный удар.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

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"Сегодня ночью Российская Федерация нанесла очередной ракетно-авиационный удар по Украине. Информация о последствиях этой террористической атаки уточняется", — отметили в утренней сводке Генштаба.

Отмечается, что за сутки произошло 39 боевых столкновений. Так, оккупанты:

  • нанесли семь ракетных и 74 авиационных ударов,
  • совершили 46 обстрелов из РСЗО по позициям ВСУ и населенным пунктам.

Утреннее строительство Генштаба сегодня 8 сентября

Утреннее строительство Генштаба сегодня 8 сентября
Источник: facebook.com/GeneralStaff.ua
Танк ВСУ среди запослей
Танк ВСУ среди запослей. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua
Украинский снайпер целит во врага
Украинский снайпер целит во врага. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua
Украинские защитники мчатся на танке
Украинские защитники мчатся на танке. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Напомним, что не обошли российские оккупанты сегодня, 8 сентября, и Запорожья, где раздалось несколько взрывов — примерно в 6:20 и 6:40. В настоящее время в области объявлена воздушная тревога.

Также мы сообщали, что с утра около 05:30 в Сумах прозвучали мощные взрывы. После этого в регионе объявили воздушную тревогу из-за угрозы ракетных обстрелов.

Добавим, что в многострадальной Одесской области сегодня, 8 сентября, снова был слышен взрыв. Перед этим предупреждали о пусках ракет Х-35 из Черного моря.

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