В Генштабе рассказали, чем оккупанты обстреляли Украину за сутки
Начались 562 сутки полномасштабного вторжения России на территорию Украины. Также сегодня ночью, 8 сентября, РФ снова прибегла к террору мирных украинцев, нанеся ракетно-авиационный удар.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
Атаки России по Украине
"Сегодня ночью Российская Федерация нанесла очередной ракетно-авиационный удар по Украине. Информация о последствиях этой террористической атаки уточняется", — отметили в утренней сводке Генштаба.
Отмечается, что за сутки произошло 39 боевых столкновений. Так, оккупанты:
- нанесли семь ракетных и 74 авиационных ударов,
- совершили 46 обстрелов из РСЗО по позициям ВСУ и населенным пунктам.
Напомним, что не обошли российские оккупанты сегодня, 8 сентября, и Запорожья, где раздалось несколько взрывов — примерно в 6:20 и 6:40. В настоящее время в области объявлена воздушная тревога.
Также мы сообщали, что с утра около 05:30 в Сумах прозвучали мощные взрывы. После этого в регионе объявили воздушную тревогу из-за угрозы ракетных обстрелов.
Добавим, что в многострадальной Одесской области сегодня, 8 сентября, снова был слышен взрыв. Перед этим предупреждали о пусках ракет Х-35 из Черного моря.