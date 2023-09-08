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У Генштабі розповіли, чим окупанти обстріляли Україну за добу

8 вересня 2023 07:14
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
У Генштабі розповіли, чим окупанти обстріляли Україну за добу
Російські військові на техніці. Фото: Reuters
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Розпочалась 562 доба повномасштабного вторгнення Росії на територію України. Також сьогодні вночі, 8 вересня, РФ знову вдалася до терору мирних українців, завдавши ракетно-авіаційного удару.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

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"Сьогодні вночі Російська Федерація завдала чергового ракетно-авіаційного удару по Україні. Інформація щодо наслідків цієї терористичної атаки наразі уточнюється", — зазначили в ранковому зведенні Генштабу.

Зазначається, що упродовж доби сталося 39 бойових зіткнень. Так, окупанти:

  • завдали сім ракетних та 74 авіаційних удари,
  • здійснили 46 обстрілів з РСЗВ по позиціях ЗСУ та населених пунктах.

Ранкове зведення Генштабу сьогодні 8 вересня

Ранкове зведення Генштабу сьогодні 8 вересня
Джерело: facebook.com/GeneralStaff.ua
Танк ЗСУ серед хащі
Танк ЗСУ серед хащі. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua
Український снайпер цілить у ворога
Український снайпер цілить у ворога. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua
Українські захисники мчать на танку
Українські захисники мчать на танку. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Нагадаємо, що не оминули російські окупанти сьогодні, 8 вересня, й Запоріжжя, де пролунало кілька вибухів — приблизно о 6:20 і 6:40. Наразі в області оголошена повітряна тривога.

Також ми повідомляли, що зранку близько 05:30 у Сумах прозвучали потужні вибухи. Після цього в регіоні оголосили повітряну тривогу через загрозу ракетного обстрілу.

Додамо, що в багатостраждальній Одеській області сьогодні, 8 вересня, знову було чути вибух. Перед цим попереджали про пуски ракет Х-35 із Чорного моря.

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