У Генштабі розповіли, чим окупанти обстріляли Україну за добу

Російські військові на техніці. Фото: Reuters

Розпочалась 562 доба повномасштабного вторгнення Росії на територію України. Також сьогодні вночі, 8 вересня, РФ знову вдалася до терору мирних українців, завдавши ракетно-авіаційного удару.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

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"Сьогодні вночі Російська Федерація завдала чергового ракетно-авіаційного удару по Україні. Інформація щодо наслідків цієї терористичної атаки наразі уточнюється", — зазначили в ранковому зведенні Генштабу.

Зазначається, що упродовж доби сталося 39 бойових зіткнень. Так, окупанти:

завдали сім ракетних та 74 авіаційних удари,

здійснили 46 обстрілів з РСЗВ по позиціях ЗСУ та населених пунктах.

Джерело: facebook.com/GeneralStaff.ua

Танк ЗСУ серед хащі. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Український снайпер цілить у ворога. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Українські захисники мчать на танку. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Нагадаємо, що не оминули російські окупанти сьогодні, 8 вересня, й Запоріжжя, де пролунало кілька вибухів — приблизно о 6:20 і 6:40. Наразі в області оголошена повітряна тривога.

Також ми повідомляли, що зранку близько 05:30 у Сумах прозвучали потужні вибухи. Після цього в регіоні оголосили повітряну тривогу через загрозу ракетного обстрілу.

Додамо, що в багатостраждальній Одеській області сьогодні, 8 вересня, знову було чути вибух. Перед цим попереджали про пуски ракет Х-35 із Чорного моря.