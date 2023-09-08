У Генштабі розповіли, чим окупанти обстріляли Україну за добу
Розпочалась 562 доба повномасштабного вторгнення Росії на територію України. Також сьогодні вночі, 8 вересня, РФ знову вдалася до терору мирних українців, завдавши ракетно-авіаційного удару.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Атаки Росії на Україну
"Сьогодні вночі Російська Федерація завдала чергового ракетно-авіаційного удару по Україні. Інформація щодо наслідків цієї терористичної атаки наразі уточнюється", — зазначили в ранковому зведенні Генштабу.
Зазначається, що упродовж доби сталося 39 бойових зіткнень. Так, окупанти:
- завдали сім ракетних та 74 авіаційних удари,
- здійснили 46 обстрілів з РСЗВ по позиціях ЗСУ та населених пунктах.
Нагадаємо, що не оминули російські окупанти сьогодні, 8 вересня, й Запоріжжя, де пролунало кілька вибухів — приблизно о 6:20 і 6:40. Наразі в області оголошена повітряна тривога.
Також ми повідомляли, що зранку близько 05:30 у Сумах прозвучали потужні вибухи. Після цього в регіоні оголосили повітряну тривогу через загрозу ракетного обстрілу.
Додамо, що в багатостраждальній Одеській області сьогодні, 8 вересня, знову було чути вибух. Перед цим попереджали про пуски ракет Х-35 із Чорного моря.