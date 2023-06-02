В Генштабе рассказали, чем враг атаковал Украину минувшей ночью

Украинские воины во время боевого задания. Фото: Генштаб ВСУ

Продолжается 464-й день украинского противостояния в войне с Россией. Наши воины мужественно защищают нашу страну от врага. Хотя тот не оставляет попыток захватить еще больше территорий. Этой ночью враг снова совершил воздушную атаку на Украину.

Об этом говорится в утреннем отчете Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

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Сообщается, что этой ночью враг задействовал для ударов 15 крылатых ракет и 18 иранских ударных БПЛА "Shahed". Все эти воздушные цели наши защитники уничтожили.

За прошедшие сутки противник нанес:

12 ракетных ударов с применением 10 баллистических и крылатых ракет типа "Искандер" по Киеву,

2 зенитных управляемых ракет С-300 по Харькову.

нанес 46 авиационных ударов,

совершил 107 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск.

"К сожалению, есть погибшие и раненые мирные граждане, среди которых дети, повреждены детская поликлиника, жилые многоквартирные дома, частные дома и другая гражданская инфраструктура", — говорится в отчете Генштаба.

Напомним, после отмены тревоги в Дарницком районе столицы на дороге обнаружили тлеющие обломки ракеты. Также в Подольском районе произошло возгорание травяного настила в результате падения обломков.