У Генштабі розповіли, чим ворог атакував Україну минулої ночі
Триває 464 день українського протистояння у війни з Росією. Наші воїни мужнньо захищають нашу територію від ворога. Хоча той і не полишає спроб захопити ще більше. Цієї ночі ворог знову здійснив повітряну атаку на Україну.
Про це йдеться у ранковому звіті Генерального штабу Збройних Сил України.
Повідомляється, що цієї ночі ворог задіяв для ударів 15 крилатих ракет та 18 іранських ударних БпЛА "Shahed". Усі ці повітряні цілі наші захисники знищили.
Протягом минулої доби противник завдав:
- 12 ракетних ударів із застосуванням 10 балістичних та крилатих ракет типу "Іскандер" по Києву,
- 2 зенітних керованих ракет С-300 по Харкову.
- завдав 46 авіаційних ударів,
- здійснив 107 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ.
"На жаль, є загиблі та поранені мирні громадяни, серед яких діти, пошкоджено дитячу поліклініку, житлові багатоквартирні будинки, приватні будинки та інша цивільна інфраструктура", — йдеться у звіті Генштабу.
Нагадаємо, після скасування тривоги в Дарницькому районі столиці на дорозі виявили тліючі уламки ракети. Також в Подільському районі сталося загоряння травʼяного настилу внаслідок падіння уламків.