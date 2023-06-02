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У Генштабі розповіли, чим ворог атакував Україну минулої ночі

2 червня 2023 06:55
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
У Генштабі розповіли, чим ворог атакував Україну минулої ночі
Українські воїни під час бойового завдання. Фото: Генштаб ЗСУ
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Триває 464 день українського протистояння у війни з Росією. Наші воїни мужнньо захищають нашу територію від ворога. Хоча той і не полишає спроб захопити ще більше. Цієї ночі ворог знову здійснив повітряну атаку на Україну.

Про це йдеться у ранковому звіті Генерального штабу Збройних Сил України.

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Повідомляється, що цієї ночі ворог задіяв для ударів 15 крилатих ракет та  18 іранських ударних БпЛА "Shahed". Усі ці повітряні цілі наші захисники знищили. 

Протягом минулої доби противник завдав:

  • 12 ракетних ударів із застосуванням 10 балістичних та крилатих ракет типу "Іскандер" по Києву,
  • 2 зенітних керованих ракет С-300 по Харкову.
  • завдав 46 авіаційних ударів,
  • здійснив 107 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ.

"На жаль, є загиблі та поранені мирні громадяни, серед яких діти, пошкоджено дитячу поліклініку, житлові багатоквартирні будинки, приватні будинки та інша цивільна інфраструктура", — йдеться у звіті Генштабу.

Нагадаємо, після скасування тривоги в Дарницькому районі столиці на дорозі виявили тліючі уламки ракети. Також в Подільському районі сталося загоряння травʼяного настилу внаслідок падіння уламків.

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