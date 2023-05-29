В Генштабе рассказали, чем враг атаковал ВСУ в течение суток

Украинские воины во время выполнения боевого задания. Фото: Генштаб ВСУ

Продолжаются 460 сутки героического противостояния украинского народа в войне против России. Оккупанты ни на миг не оставляют мысли захватить еще больше украинских земель. Наши воины стоят мужественно и не дают врагу это сделать.

Об этом говорится в утреннем отчете Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

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"За прошедшие сутки противник нанес 97 авиационных ударов, в частности, было применено 59 иранских ударных БпЛА "Shahed". 58 "шахедов" уничтожены нашими защитниками. Также враг совершил 39 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенных", — говорится в сообщении.

Также в Генштабе предупреждают, что вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.

Напомним, российские оккупанты этой ночью снова устроили массированную атаку с воздуха на Украину, и большую часть "Шахедов" враг направил на Киев. Практически всю ночь шла воздушная тревога. Только в пять утра в столице и области ее отменили. Силами и средствами нашей ПВО было выявлено и уничтожено более 40 воздушных целей.