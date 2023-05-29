У Генштабі розповіли, чим ворог атакував ЗСУ впродовж доби
Триває 460 доба героїчного протистояння українського народу у війні проти Росії. Окупанти ні на мить не полишають думки захопити ще більше українських земель. Наші воїни стоять мужньо і не дають ворогу це зробити.
Про це йдеться у ранковому звіті Генерального штабу Збройних Сил України.
"Протягом минулої доби противник завдав 97 авіаційних ударів, зокрема, було застосовано 59 іранських ударних БпЛА "Shahed". 58 "шахедів" знищено нашими захисниками. Також ворог здійснив 39 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах", — йдеться у повідомленні.
Також у Генштабі попереджають, що ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України і надалі залишається високою.
Нагадаємо, російські окупанти цієї ночі знову влаштували масовану атаку з повітря на Україну, і більшу частину "Шахедів" ворог направив на Київ. Практично усю ніч тривала повітряна тривога. Лише о п'ятій ранку в столиці та області її скасували. Силами і засобам нашої ППО було виявлено і знищено понад 40 повітряних цілей.