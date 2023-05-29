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У Генштабі розповіли, чим ворог атакував ЗСУ впродовж доби

29 травня 2023 06:50
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
У Генштабі розповіли, чим ворог атакував ЗСУ впродовж доби
Українські воїни під час виконання бойового завдання. Фото: Генштаб ЗСУ
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Триває 460 доба героїчного протистояння українського народу у війні проти Росії. Окупанти ні на мить не полишають думки захопити ще більше українських земель. Наші воїни стоять мужньо і не дають ворогу це зробити.

Про це йдеться у ранковому звіті Генерального штабу Збройних Сил України.

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"Протягом минулої доби противник завдав 97 авіаційних ударів, зокрема, було застосовано 59 іранських ударних БпЛА "Shahed". 58 "шахедів" знищено нашими захисниками. Також ворог здійснив 39 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах", — йдеться у повідомленні. 

Також у Генштабі попереджають, що ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України і надалі залишається високою.
 

Нагадаємо, російські окупанти цієї ночі знову влаштували масовану атаку з повітря на Україну, і більшу частину "Шахедів" ворог направив на Київ. Практично усю ніч тривала повітряна тривога. Лише о п'ятій ранку в столиці та області її скасували. Силами і засобам нашої ППО було виявлено і знищено понад 40 повітряних цілей. 

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