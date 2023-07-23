В Генштабе рассказали, как россияне скрывают происхождение деталей своего оружия

Оккупанты готовят к запуску дроны. Фото: росСМИ

В последнее время Россия пытается скрыть производителя деталей в оружии, которым она обстреливает Украину. Для этого РФ "затирает" маркировку на микрочипах.

Об этом рассказал представитель Центра исследований трофейного и перспективного вооружения и военной техники Генштаба ВСУ Андрей Рудык в эфире телемарафона.

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Рудик рассказал, что недавно в Центре исследований трофейного и перспективного вооружения и военной техники Генштаба ВСУ заметили, что РФ затирает все микрочипы, чтобы Украина не смогла определить производителя детали.

"Россияне полностью затерли все микрочипы. Здесь мы видим с тепловизора, с БМД-4, мы видим, что здесь микрочипы не затерты, номера, серийники и т.д. GSM-трансивер, который мы исследовали — там полностью все затерто. Главный чип — наглухо затерт", — сказал представитель Центру.

Однако он добавил, что, несмотря на "затертые" микрочипы, Украина найдет откуда он, просто это произойдет чуть позже.

Напомним, недавно мы писали, что Китай регулярно поставляет в Россию подсанкционные чипы и комплектующие для военной техники. В РФ их получают фирмы, производящие оружие для армии, а также компании, находящиеся под западными ограничениями.