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У Генштабі розповіли, як росіяни приховують походження деталей своєї зброї

23 липня 2023 11:04
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
У Генштабі розповіли, як росіяни приховують походження деталей своєї зброї
Окупанти готують до запуску дрони. Фото: росЗМІ
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Останнім часом Росія намагається приховати виробника деталей у зброї, якою вона обстрілює Україну. Для цього РФ "затирає" маркування на мікрочіпах.

Про це розповів представник Центру досліджень трофейного та перспективного озброєння та військової техніки Генштабу ЗСУ Андрій Рудик в ефірі телемарафону.

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РФ приховує походження деталей своєї зброї

Рудик розповів, що нещодавно в Центрі досліджень трофейного та перспективного озброєння та військової техніки Генштабу ЗСУ помітили, що РФ "затирає" всі мікрочіпи, аби Україна  не змогла визначити виробника деталі.

"Росіяни повністю затерли всі мікрочіпи. Тут ми бачимо з тепловізора, з БМД-4, ми бачимо, що тут мікрочіпи не затерті, номери, серійники тощо. GSM-трансивер, який ми досліджували, — там повністю все затерто. Головний чіп — наглухо затертий", — сказав представник Центру.

Проте він додав, що попри "затерті" мікрочіпи Україна знайде, звідки вони, просто це станеться трохи пізніше.

Нагадаємо, нещодавно ми писали, що Китай регулярно постачає до Росії підсанкційні чіпи та комплектуючі для військової техніки. У РФ їх ​​отримують фірми, які виробляють зброю для армії, і навіть компанії, які перебувають під західними обмеженнями. 

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