В Генштабе рассказали о безуспешном наступлении оккупантов на Бахмутском направлении — сводка

Украинские военные на фронте. Фото: Генштаб ВСУ

За предыдущие сутки авиация Сил обороны нанесла 12 ударов по оккупантам. Кроме того, огнем захватчиков накрыли и подразделения ракетных войск. В то же время оккупанты безуспешно наступают на Бахмутском направлении.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

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В Генштабе рассказали, что за прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла девять ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и три — по зенитно-ракетным комплексам противника.

Кроме того, захватчиков накрыли огнем подразделения ракетных войск и поразили:

пять радиолокационных станций,

два склада боеприпасов,

район сосредоточения личного состава,

вооружения и военной техники,

два пункта управления,

три зенитно-ракетных комплекса,

11 артиллерийских средств противника.

Украинские военные на фронте. Фото: 93 одшбр

Ситуация на направлениях

На Купянском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия в районе населенных пунктов Синковка, Ивановка Харьковской области и Стельмаховка Луганской области, где наши защитники отбили десять атак противника.

На Лиманском направлении враг наступательных действий не вел.

На Бахмутском направлении оккупанты безуспешно наступали, наши защитники отразили 15 вражеских атак. Силы обороны Украины продолжают штурмовые действия южнее Бахмута Донецкой области, наносят врагу потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах.

На Авдеевском направлении враг при поддержке авиации не оставляет попыток оцепить Авдеевку, но наши воины стойко держат оборону, нанося оккупантам значительные потери.

На Марьинском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия в районе Марьинки Донецкой области. Здесь украинские воины отразили более 20 атак.

На Шахтерском направлении противник вел безуспешные штурмовые действия вблизи Старомайорского Донецкой области.

На Запорожском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел.

На Мелитопольском направлении ВСУ продолжают наступление и наносят россиянам урон в живой силе и технике.

На Херсонском направлении наши воины ведут контрбатарейную борьбу, наносят огненное поражение по тылам противника.

Потери оккупантов

За предыдущие сутки оккупанты потеряли 930 людей. Кроме того, армия РФ осталась без 18 танков, 43 боевых бронированных машин, 42 артсистем и т.д.

Общие боевые потери врага по состоянию на 2 ноября таковы:

личного состава — около 302 420 (930) человек;

танков — 5 241 (+18) единица;

боевых бронированных машин — 9 877 (+43) единиц;

артиллерийских систем — 7 292 (+42) единицы;

РСЗО — 850 (+4) единиц;

средства ПВО — 566 (+3) единиц;

самолетов — 322 (+1) единицы;

вертолетов — 324 (+0) единицы;

БпЛА оперативно-тактического уровня — 5 488 (+20) единиц;

крылатых ракет — 1 549 (+2) единиц;

кораблей/катеров — 20 (+0) единиц;

подводные лодки — 1 (+0) единица;

автомобильной техники и автоцистерн — 9 658 (+34) единиц;

специальная техника — 1032 (+13) единицы.

Возведение Генштаба ВСУ. Фото: скриншот

Напомним, что россияне жалуются на то, что военное командование оккупационных войск занимается "мурадовщиной", фактически уничтожая свои войска в бессмысленных штурмах. А ситуация под Авдеевкой для россиян хуже, чем было даже под Бахмутом.