Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна 2022 arrow У Генштабі розповіли про безуспішний наступ окупантів на Бахмутському напрямку — зведення arrow

У Генштабі розповіли про безуспішний наступ окупантів на Бахмутському напрямку — зведення

2 листопада 2023 08:03
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
У Генштабі розповіли про безуспішний наступ окупантів на Бахмутському напрямку — зведення
Українські військові на фронті. Фото: Генштаб ЗСУ
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

За попередню добу авіація Сил оборони завдала 12 ударів по окупантах. Окрім того, вогнем загарбників накрили ще й підрозділи ракетних військ. Водночас окупанти безуспішно наступають на Бахмутському напрямку. 

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ

Читайте також:

Удари ЗСУ по окупантах 

У Генштабі розповіли, що упродовж минулої доби авіація Сил оборони завдала дев'ять ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та три - по зенітно-ракетних комплексах противника.

Окрім того, загарбників накрили вогнем підрозділи ракетних військ і вразили:

  • п'ять радіолокаційних станцій,
  • два склади боєприпасів,
  • район зосередження особового складу,
  • озброєння та військової техніки, 
  • два пункти управління, 
  • три зенітно-ракетних комплекси,
  • 11 артилерійських засобів противника.
військові на фронті
Українські військові на фронті. Фото: 93 одшбр

Ситуація на напрямках

На Куп’янському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії в районі населених пунктів Синьківка, Іванівка Харківської області та Стельмахівка Луганської області, де наші захисники відбили десять атак противника.

На Лиманському напрямку ворог наступальних дій не вів.

На Бахмутському напрямку окупанти безуспішно наступали, наші захисники відбили 15 ворожих атак. Сили оборони України продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області, завдають ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.

На Авдіївському напрямку ворог за підтримки авіації не полишає спроб оточити Авдіївку, але наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи окупантам значних втрат. 

На Мар’їнському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії в районі Мар’їнки Донецької області. Тут українські воїни відбили понад 20 атак. 

На Шахтарському напрямку противник вів безуспішні штурмові дії поблизу Старомайорського Донецької області.

На Запорізькому напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів.

На Мелітопольському напрямку ЗСУ продовжують наступ та завдають росіянам втрат в живій силі та техніці. 

На Херсонському напрямку наші воїни ведуть контрбатарейну боротьбу, наносять вогневе ураження по тилах противника. 

Втрати окупантів 

За попередню добу окупанти втратили 930 окупантів. Окрім того, армія РФ залишилась без 18 танків, 43 бойових броньованих машин, 42 артсистем тощо. 

Загальні бойові втрати ворога станом на 2 листопада такі:

  • особового складу — близько 302 420 (+930)  осіб;
  • танків — 5 241 (+18) одиниця;
  • бойових броньованих машин — 9 877 (+43) одиниць;
  • артилерійських систем — 7 292 (+42) одиниці;
  • РСЗВ — 850 (+4) одиниць;
  • засоби ППО — 566 (+3)  одиниць;
  • літаків — 322 (+1) одиниці;
  • гелікоптерів — 324 (+0) одиниці;
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня — 5 488 (+20) одиниць;
  • крилатих ракет — 1 549 (+2) одиниць;
  • кораблів/катерів — 20 (+0) одиниць;
  • підводні човни — 1 (+0) одиниця;
  • автомобільної техніки та автоцистерн — 9 658 (+34) одиниць;
  • спеціальна техніка — 1 032 (+13) одиниці.

 null

null
Зведення Генштабу ЗСУ. Фото: скриншот

Нагадаємо, що росіяни нарікають на те, що військове командування окупаційних військ займається "мурадовщиною", фактично знищуючи свої війська у безглуздих штурмах. А ситуація під Авдіївкою для росіян гірша, ніж було навіть під Бахмутом.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

17:52 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 листопада: повний список

10:14 В Україні збільшили штрафи для чоловіків, які ще не були у військкоматі

15:10 Потужні вибухи у Севастополі — стали відомі деталі атаки

09:24 Ф'юрі зробив Усику та його дітям цікаву пропозицію

17:00 Війська окупантів готові застосувати РЕБ "Биліна" — що це їм дає

Люди виходять на протести: скільки Вінниця виділяє на ЗСУ - 80x80

Люди виходять на протести: скільки Вінниця виділяє на ЗСУ

06:00 Мобілізація в Україні з 1 листопада: кого заберуть до ЗСУ у першу чергу

13:46 У Запоріжжі слідчий та прокурор намагалися "повісити" кримінальну справу на невинну людину

09:51 Українці можуть отримати 6,6 тис. грн від французької організації — хто має право

02:20 В Україні змінили Правила дорожнього руху — що потрібно знати водіям

Новина з відео

17:21 У львівській церкві св. Андрія скасували всі заходи через скандал із кліпом Жадана та Соловій

Актуальне по темі