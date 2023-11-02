У Генштабі розповіли про безуспішний наступ окупантів на Бахмутському напрямку — зведення

Українські військові на фронті. Фото: Генштаб ЗСУ

За попередню добу авіація Сил оборони завдала 12 ударів по окупантах. Окрім того, вогнем загарбників накрили ще й підрозділи ракетних військ. Водночас окупанти безуспішно наступають на Бахмутському напрямку.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

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У Генштабі розповіли, що упродовж минулої доби авіація Сил оборони завдала дев'ять ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та три - по зенітно-ракетних комплексах противника.

Окрім того, загарбників накрили вогнем підрозділи ракетних військ і вразили:

п'ять радіолокаційних станцій,

два склади боєприпасів,

район зосередження особового складу,

озброєння та військової техніки,

два пункти управління,

три зенітно-ракетних комплекси,

11 артилерійських засобів противника.

Українські військові на фронті. Фото: 93 одшбр

Ситуація на напрямках

На Куп’янському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії в районі населених пунктів Синьківка, Іванівка Харківської області та Стельмахівка Луганської області, де наші захисники відбили десять атак противника.

На Лиманському напрямку ворог наступальних дій не вів.

На Бахмутському напрямку окупанти безуспішно наступали, наші захисники відбили 15 ворожих атак. Сили оборони України продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області, завдають ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.

На Авдіївському напрямку ворог за підтримки авіації не полишає спроб оточити Авдіївку, але наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи окупантам значних втрат.

На Мар’їнському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії в районі Мар’їнки Донецької області. Тут українські воїни відбили понад 20 атак.

На Шахтарському напрямку противник вів безуспішні штурмові дії поблизу Старомайорського Донецької області.

На Запорізькому напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів.

На Мелітопольському напрямку ЗСУ продовжують наступ та завдають росіянам втрат в живій силі та техніці.

На Херсонському напрямку наші воїни ведуть контрбатарейну боротьбу, наносять вогневе ураження по тилах противника.

Втрати окупантів

За попередню добу окупанти втратили 930 окупантів. Окрім того, армія РФ залишилась без 18 танків, 43 бойових броньованих машин, 42 артсистем тощо.

Загальні бойові втрати ворога станом на 2 листопада такі:

особового складу — близько 302 420 (+930) осіб;

танків — 5 241 (+18) одиниця;

бойових броньованих машин — 9 877 (+43) одиниць;

артилерійських систем — 7 292 (+42) одиниці;

РСЗВ — 850 (+4) одиниць;

засоби ППО — 566 (+3) одиниць;

літаків — 322 (+1) одиниці;

гелікоптерів — 324 (+0) одиниці;

БпЛА оперативно-тактичного рівня — 5 488 (+20) одиниць;

крилатих ракет — 1 549 (+2) одиниць;

кораблів/катерів — 20 (+0) одиниць;

підводні човни — 1 (+0) одиниця;

автомобільної техніки та автоцистерн — 9 658 (+34) одиниць;

спеціальна техніка — 1 032 (+13) одиниці.

Зведення Генштабу ЗСУ. Фото: скриншот

Нагадаємо, що росіяни нарікають на те, що військове командування окупаційних військ займається "мурадовщиною", фактично знищуючи свої війська у безглуздих штурмах. А ситуація під Авдіївкою для росіян гірша, ніж було навіть під Бахмутом.