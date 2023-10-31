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В Генштабе рассказали об успехах ВСУ за минувшие сутки

31 октября 2023 07:37
обновлено: 07:58
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В Генштабе рассказали об успехах ВСУ за минувшие сутки
Украинские военные. Фото: REUTERS/Valentyn Огиренко
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Начались 615-е сутки широкомасштабной вооруженной агрессии России против Украины. Бойцы ВСУ продолжают наносить удары по оккупантам и оставлять врага без важной техники для ведения войны.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

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За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла 19 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, еще один — по зенитно-ракетному комплексу российских оккупантов.

Украинские военные
Украинские военные. Фото: Генштаб ВСУ

К тому же противовоздушная оборона Украины уничтожила 12 ударных беспилотников, две управляемые авиационные ракеты и шесть разведывательных БпЛА.

"Подразделения ракетных войск поразили средство противовоздушной обороны, пять районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, девять артиллерийских средств и еще шесть других важных целей противника", — говорится в сообщении.

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Украинские военные. Фото: Генштаб ВСУ

В Генштабе рассказали, что Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, наносят российским войскам потери в живой силе и технике, а также истощают противника вдоль всей линии фронта.

Украинская военная техника
Украинская военная техника. Фото: Генштаб ВСУ

На Херсонском направлении бойцы ВСУ ведут контрбатарейную борьбу и наносят огненное поражение по тылам врага.

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Пост Генштаба ВСУ. Фото: скриншот
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Пост Генштаба ВСУ. Фото: скриншот

Потери российских оккупантов

За минувшие сутки украинские военные ликвидировали 870 захватчиков. Всего с начала полномасштабного вторжения Россия потеряла уже более 300 тысяч солдат. Общие боевые потери оккупантов такие:

  • личного состава — около 300 810 (+870) человек;
  • танков — 5 211 (+21) единиц;
  • боевых бронированных машин — 9 804 (+29) единицы;
  • артиллерийских систем — 7 227 (+25) единицы;
  • РСЗО — 844 (+10) единицы;
  • средства ПВО — 562 (+3) единицы;
  • самолетов — 321 (+0) единица;
  • вертолетов — 324 (+0) единицы;
  • БпЛА оперативно-тактического уровня — 5 440 (+21) единицы;
  • крылатых ракет — 1 546 (+2) единицы;
  • кораблей/катеров — 20 (+0) единиц;
  • подводные лодки — 1 (+0) единица;
  • автомобильной техники и автоцистерн — 9 590 (+35) единиц;
  • специальная техника — 1 016 (+2) единиц.
Ориентировочные потери российских оккупантов на 31 октября
Ориентировочные потери противника на 31 октября. Фото: Генштаб ВСУ

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский показал фотографии украинских воинов, защищающих наше государство от агрессора. Также выразил благодарность воинам и всем помогающим странам.

Также мы писали, что украинские защитники продолжают уничтожать врага на всех участках фронта. Видео эффективной работы операторов дронов опубликовал глава Офиса Президента Андрей Ермак.

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