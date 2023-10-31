В Генштабе рассказали об успехах ВСУ за минувшие сутки
Начались 615-е сутки широкомасштабной вооруженной агрессии России против Украины. Бойцы ВСУ продолжают наносить удары по оккупантам и оставлять врага без важной техники для ведения войны.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
Успехи Украины на фронте
За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла 19 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, еще один — по зенитно-ракетному комплексу российских оккупантов.
К тому же противовоздушная оборона Украины уничтожила 12 ударных беспилотников, две управляемые авиационные ракеты и шесть разведывательных БпЛА.
"Подразделения ракетных войск поразили средство противовоздушной обороны, пять районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, девять артиллерийских средств и еще шесть других важных целей противника", — говорится в сообщении.
В Генштабе рассказали, что Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, наносят российским войскам потери в живой силе и технике, а также истощают противника вдоль всей линии фронта.
На Херсонском направлении бойцы ВСУ ведут контрбатарейную борьбу и наносят огненное поражение по тылам врага.
Потери российских оккупантов
За минувшие сутки украинские военные ликвидировали 870 захватчиков. Всего с начала полномасштабного вторжения Россия потеряла уже более 300 тысяч солдат. Общие боевые потери оккупантов такие:
- личного состава — около 300 810 (+870) человек;
- танков — 5 211 (+21) единиц;
- боевых бронированных машин — 9 804 (+29) единицы;
- артиллерийских систем — 7 227 (+25) единицы;
- РСЗО — 844 (+10) единицы;
- средства ПВО — 562 (+3) единицы;
- самолетов — 321 (+0) единица;
- вертолетов — 324 (+0) единицы;
- БпЛА оперативно-тактического уровня — 5 440 (+21) единицы;
- крылатых ракет — 1 546 (+2) единицы;
- кораблей/катеров — 20 (+0) единиц;
- подводные лодки — 1 (+0) единица;
- автомобильной техники и автоцистерн — 9 590 (+35) единиц;
- специальная техника — 1 016 (+2) единиц.
Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский показал фотографии украинских воинов, защищающих наше государство от агрессора. Также выразил благодарность воинам и всем помогающим странам.
Также мы писали, что украинские защитники продолжают уничтожать врага на всех участках фронта. Видео эффективной работы операторов дронов опубликовал глава Офиса Президента Андрей Ермак.
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