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У Генштабі розповіли про успіхи ЗСУ за минулу добу

31 жовтня 2023 07:37
оновлено: 07:58
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У Генштабі розповіли про успіхи ЗСУ за минулу добу
Українські військові. Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Розпочалася 615-а доба широкомасштабної збройної агресії Росії проти України. Бійці ЗСУ продовжують завдавати ударів по окупантах та залишати ворога без важливої техніки для ведення війни.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

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Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала 19 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, ще один — по зенітно-ракетному комплексу російських окупантів.

Українські військові
Українські військові. Фото: Генштаб ЗСУ

До того ж протиповітряна оборона України знищила 12 ударних безпілотників, дві керовані авіаційні ракети та шість розвідувальних БпЛА.

"Підрозділи ракетних військ уразили засіб протиповітряної оборони, п'ять районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, дев'ять артилерійських засобів та ще шість інших важливих цілей противника", — йдеться у повідомленні.

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Українські військові. Фото: Генштаб ЗСУ

У Генштабі розповіли, що Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, завдають російським військам втрат у живій силі та техніці, а також виснажують противника вздовж всієї лінії фронту.

Українська військова техніка
Українська військова техніка. Фото: Генштаб ЗСУ

На Херсонському напрямку бійці ЗСУ ведуть контрбатарейну боротьбу та наносять вогневе ураження по тилах ворога.

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Допис Генштабу ЗСУ. Фото: скриншот
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Допис Генштабу ЗСУ. Фото: скриншот

Втрати російських окупантів

За минулу добу українські військові ліквідували 870 загарбників. Загалом з початку повномасштабного вторгнення Росія втратила вже понад 300 тисяч солдатів. Загальні бойові втрати окупантів такі:

  • особового складу — близько 300 810 (+870) осіб;
  • танків — 5 211 (+21) одиниць;
  • бойових броньованих машин — 9 804 (+29)  одиниці;
  • артилерійських систем — 7 227 (+25) одиниці;
  • РСЗВ — 844 (+10) одиниці;
  • засоби ППО — 562 (+3) одиниці;
  • літаків — 321 (+0) одиниця;
  • гелікоптерів — 324 (+0) одиниці;
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня — 5 440 (+21) одиниці;
  • крилатих ракет — 1 546 (+2) одиниці;
  • кораблів/катерів — 20 (+0) одиниць;
  • підводні човни — 1 (+0) одиниця;
  • автомобільної техніки та автоцистерн — 9 590 (+35) одиниць;
  • спеціальна техніка — 1 016 (+2) одиниць.
Орієнтовні втрати російських окупантів на 31 жовтня
Орієнтовні втрати противника на 31 жовтня. Фото: Генштаб ЗСУ

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський показав світлини українських воїнів, що боронять нашу державу від агресора. Також висловив подяку військовим та країнам, які допомагають.

Також ми писали, що українські захисники продовжують нищити ворога на всіх ділянках фронту. Відео ефективної роботи операторів дронів опублікував голова Офісу Президента Андрій Єрмак.

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