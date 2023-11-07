Сколько раз за сутки ВСУ ударили по оккупантам — актуальные данные на 7 ноября

Украинские военные. Фото: 80 отдельная десантно-штурмовая бригада

Идут уже 622 сутки полномасштабного вторжения РФ в Украину. Российские оккупанты продолжают игнорировать законы и обычаи ведения войны, используя тактику террора и нанося ракетные удары по гражданским объектам в нашей стране.

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба.

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За прошедшие сутки украинская авиация нанесла шесть ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники врага. Также украинские воины один раз поразили российский зенитно-ракетный комплекс.

Украинский военный на фронте. Фото: Генштаб ВСУ

Кроме того, Силы ПВО уничтожили ударный беспилотник типа Shahed-136/131 и разведывательный БпЛА армии РФ.

"Подразделения ракетных войск поразили 3 артиллерийских средства, пункт управления, район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, средство противовоздушной обороны и еще одну важную цель противника", — говорится в сообщении.

Украинский военный на фронте. Фото: Генштаб ВСУ

Вражеские удары по территории Украины

За минувшие сутки произошло 78 боевых столкновений. Россияне нанесли 16 авиационных ударов, 54 раза обстреляли из РСЗО позиции украинских военных и населенные пункты. Из-за атак РФ, к сожалению, есть погибшие и раненые среди мирного населения. Также разрушения получили жилые дома и гражданская инфраструктура.

Из вражеской авиации были обстреляны следующие населенные пункты:

Новомихайловка, Ровнополь Донецкой области;

Новодаровка Запорожской области;

Берислав, Ивановка Херсонской области.

Под огнем артиллерии оказались более 110 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей.

Скриншот сообщения с фейсбук-страницы Генштаба ВСУ

Скриншот сообщения с фейсбук-страницы Генштаба ВСУ

Напомним, ранее в ГУР заявили, что у России в запасах имеется примерно 870 высокоточных ракет оперативно-стратегического и стратегического уровня. Они могут поражать объекты на расстоянии более 350 км.