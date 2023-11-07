Сколько раз за сутки ВСУ ударили по оккупантам — актуальные данные на 7 ноября

В Генштабе рассказали, сколько раз за сутки ВСУ ударили по оккупантам — потери армии РФ
Идут уже 622 сутки полномасштабного вторжения РФ в Украину. Российские оккупанты продолжают игнорировать законы и обычаи ведения войны, используя тактику террора и нанося ракетные удары по гражданским объектам в нашей стране.
Об этом говорится в утренней сводке Генштаба.
Удары ВСУ по захватчикам
За прошедшие сутки украинская авиация нанесла шесть ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники врага. Также украинские воины один раз поразили российский зенитно-ракетный комплекс.
Кроме того, Силы ПВО уничтожили ударный беспилотник типа Shahed-136/131 и разведывательный БпЛА армии РФ.
"Подразделения ракетных войск поразили 3 артиллерийских средства, пункт управления, район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, средство противовоздушной обороны и еще одну важную цель противника", — говорится в сообщении.
Вражеские удары по территории Украины
За минувшие сутки произошло 78 боевых столкновений. Россияне нанесли 16 авиационных ударов, 54 раза обстреляли из РСЗО позиции украинских военных и населенные пункты. Из-за атак РФ, к сожалению, есть погибшие и раненые среди мирного населения. Также разрушения получили жилые дома и гражданская инфраструктура.
Из вражеской авиации были обстреляны следующие населенные пункты:
- Новомихайловка, Ровнополь Донецкой области;
- Новодаровка Запорожской области;
- Берислав, Ивановка Херсонской области.
Под огнем артиллерии оказались более 110 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей.
Напомним, ранее в ГУР заявили, что у России в запасах имеется примерно 870 высокоточных ракет оперативно-стратегического и стратегического уровня. Они могут поражать объекты на расстоянии более 350 км.
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