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В Генштабе рассказали, сколько раз за сутки ВСУ ударили по оккупантам — потери армии РФ

7 ноября 2023 07:27
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Сколько раз за сутки ВСУ ударили по оккупантам — актуальные данные на 7 ноября
Украинские военные. Фото: 80 отдельная десантно-штурмовая бригада
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Идут уже 622 сутки полномасштабного вторжения РФ в Украину. Российские оккупанты продолжают игнорировать законы и обычаи ведения войны, используя тактику террора и нанося ракетные удары по гражданским объектам в нашей стране.

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба.

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За прошедшие сутки украинская авиация нанесла шесть ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники врага. Также украинские воины один раз поразили российский зенитно-ракетный комплекс.

ситуация на фронте
Украинский военный на фронте. Фото: Генштаб ВСУ

Кроме того, Силы ПВО уничтожили ударный беспилотник типа Shahed-136/131 и разведывательный БпЛА армии РФ.

"Подразделения ракетных войск поразили 3 артиллерийских средства, пункт управления, район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, средство противовоздушной обороны и еще одну важную цель противника", — говорится в сообщении.

ситуация на фронте
Украинский военный на фронте. Фото: Генштаб ВСУ

Вражеские удары по территории Украины

За минувшие сутки произошло 78 боевых столкновений. Россияне нанесли 16 авиационных ударов, 54 раза обстреляли из РСЗО позиции украинских военных и населенные пункты. Из-за атак РФ, к сожалению, есть погибшие и раненые среди мирного населения. Также разрушения получили жилые дома и гражданская инфраструктура.

Из вражеской авиации были обстреляны следующие населенные пункты:

  • Новомихайловка, Ровнополь Донецкой области;
  • Новодаровка Запорожской области;
  • Берислав, Ивановка Херсонской области.

Под огнем артиллерии оказались более 110 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей.

ситуация на фронте
Скриншот сообщения с фейсбук-страницы Генштаба ВСУ
ситуация на фронте
Скриншот сообщения с фейсбук-страницы Генштаба ВСУ

Напомним, ранее в ГУР заявили, что у России в запасах имеется примерно 870 высокоточных ракет оперативно-стратегического и стратегического уровня. Они могут поражать объекты на расстоянии более 350 км.

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