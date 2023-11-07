Скільки разів за добу ЗСУ вдарили по окупантах — актуальні дані на 7 листопада

Українські військові. Фото: 80 окрема десантно-штурмова бригада

Триває вже 622 доба повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Російські окупанти продовжують і далі ігнорувати закони та звичаї ведення війни, використовуючи тактику терору та завдаючи ракетних ударів по цивільних об'єктах в нашій країні.

Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу.

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Удари ЗСУ по загарбниках

Впродовж минулої доби українська авіація завдала шість ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки ворога. Також українські воїні один раз вразили російський зенітно-ракетний комплекс.

Український військовий на фронті. Фото: Генштаб ЗСУ

Крім того, Сили ППО знищили ударний безпілотник типу "Shahed-136/131" та розвідувальний БпЛА армії РФ.

"Підрозділи ракетних військ уразили 3 артилерійських засоби, пункт управління, район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, засіб протиповітряної оборони та ще одну важливу ціль противника", — йдеться у повідомленні.

Український військовий на фронті. Фото: Генштаб ЗСУ

Ворожі удари по території України

За минулу добу відбулося 78 бойових зіткнень. Росіяни завдали 16 авіаційних ударів, 54 рази обстріляв з РСЗВ позиції українських військових та населені пункти. Через атаки РФ, на жаль, є загиблі та поранені серед мирного населення. Також руйнувань зазнали житлові будинки та цивільна інфраструктура.

З ворожої авіації були обстріляні такі населені пункти:

Новомихайлівка, Рівнопіль Донецької області;

Новодарівка Запорізької області;

Берислав, Іванівка Херсонської області.

Під вогнем артилерії опинилися понад 110 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей.

Скриншот допису з фейсбук-сторінки Генштабу ЗСУ

Скриншот допису з фейсбук-сторінки Генштабу ЗСУ

Втрати окупантів за минулу добу

Протягом минулої доби українським військовим вдалося знищити 890 російських окупантів. Також армія РФ втратила п'ять танків, 16 бронемашин, 21 артилерійську систему та іншу техніку.

Загальні втрати росіян за час війни

Загальні бойові втрати росіян від початку війни такі:

особового складу — близько (+890) осіб,

танків — 5 293 (+5) одиниць,

бойових броньованих машин — 9 974 (+16) одиниць,

артилерійських систем — 7410 (+21) одиницю,

РСЗВ — 869 (+2) одиницю,

засоби ППО — 570 (+0) одиниць,

літаків — 322 (+0) одиниці,

гелікоптерів — 324 (+0) одиниці,

БпЛА оперативно-тактичного рівня — 5 557 (+3) одиниць,

крилаті ракети — 1 556 (+0) одиниць,

кораблі /катери — 20 (+0) одиниць,

підводні човни — 1 (+0) одиниця,

автомобільної техніки та автоцистерн — 9 767 (+23) одиниць,

спеціальна техніка — 1049 (+2) одиниця.

Втрати армії РФ на 7 листопада. Фото: Генштаб ЗСУ

Нагадаємо, раніше в ГУР заявили, що у Росії в запасах є приблизно 870 високоточних ракет оперативно-стратегічного та стратегічного рівня. Вони можуть вражати об'єкти на відстані понад 350 кілометрів.