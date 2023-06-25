В ГУР объяснили, для чего РФ передала украинских пленных в Венгрию

Представитель ГУР Андрей Юсов. Фото: google

Недавно стало известно, что Венгрия незаконно приняла от России украинских военнопленных. В украинской разведке говорят, что это очередная российская информационная операция.

Об этом сообщил представитель ГУР Андрей Юсов в программе "Итоги недели".

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"Это очевидная российская информационная операция, у которой есть несколько задач", — говорит Юсов.

По его словам, среди задач так называемой операции:

отбеливание репутации РПЦ;

отбеливание репутации РПЦ; создание конфликтной ситуации между Украиной и Венгрией;

создание конфликтной ситуации между Украиной и Венгрией; подвешивание вопроса международного права;

подвешивание вопроса международного права; работа по игнорированию суверенитета Украины.

Можно сказать, что с информационной точки зрения они не получили желаемого результата", — сказал Юсов.

Военнопленные в Венгрии

Омбудсмен по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил, что Венгрия незаконно приняла от России 11 военнопленных украинцев.

Он утверждает, что принимая украинских пленных, Венгрия должна была предупредить об этом Украину и комитет Красного Креста. Однако руководитель миссии МККК в Украине подтвердил, что в организации не владели такой информацией.

Попав на территорию Венгрии, пленные украинцы теряют статус военнопленных. Однако Венгрия продолжает блокировать к ним доступ украинских дипломатов и ограничивать их свободу.

Напомним, ранее мы писали, что министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто заявил, что передача украинских военнопленных из России в Венгрию проходила без участия государства. В переговорах участвовали религиозные организации.