В ГУР объяснили, для чего РФ передала украинских пленных в Венгрию
Недавно стало известно, что Венгрия незаконно приняла от России украинских военнопленных. В украинской разведке говорят, что это очередная российская информационная операция.
Об этом сообщил представитель ГУР Андрей Юсов в программе "Итоги недели".
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"Это очевидная российская информационная операция, у которой есть несколько задач", — говорит Юсов.
По его словам, среди задач так называемой операции:
- отбеливание репутации РПЦ;
- создание конфликтной ситуации между Украиной и Венгрией;
- подвешивание вопроса международного права;
- работа по игнорированию суверенитета Украины.
Можно сказать, что с информационной точки зрения они не получили желаемого результата", — сказал Юсов.
Военнопленные в Венгрии
Омбудсмен по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил, что Венгрия незаконно приняла от России 11 военнопленных украинцев.
Он утверждает, что принимая украинских пленных, Венгрия должна была предупредить об этом Украину и комитет Красного Креста. Однако руководитель миссии МККК в Украине подтвердил, что в организации не владели такой информацией.
Попав на территорию Венгрии, пленные украинцы теряют статус военнопленных. Однако Венгрия продолжает блокировать к ним доступ украинских дипломатов и ограничивать их свободу.
Напомним, ранее мы писали, что министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто заявил, что передача украинских военнопленных из России в Венгрию проходила без участия государства. В переговорах участвовали религиозные организации.