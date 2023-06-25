У ГУР пояснили, для чого РФ передала українських полонених в Угорщину

Представник ГУР Андрій Юсов. Фото: google

Нещодавно стало відомо, що Угорщина незаконно прийняла від Росії українських військовополонених. В українській розвідці кажуть, що це чергова російська інформаційна операція.

Про це повідомив представник ГУР Андрій Юсов у програмі "Підсумки тижня".

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"Це очевидна російська інформаційна операція, у якої є декілька завдань", — каже Юсов.

За його словами, серед завдань так званої операції:

відбілювання репутації РПЦ;

відбілювання репутації РПЦ; створення конфліктної ситуації між Україною і Угорщиною;

створення конфліктної ситуації між Україною і Угорщиною; підвішування питання міжнародного права;

підвішування питання міжнародного права; робота щодо ігнорування суверенітету України.

Можна сказати, що з інформаційної точки зору вони не отримали бажаного результату", — сказав Юсов.

Військовополонені в Угорщині

Омбудсмен з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що Угорщина незаконно прийняла від Росії 11 військовополонених українців.

Він стверджує, що приймаючи українських полонених, Угорщина мала б попередити про це Україну та комітет Червоного Хреста. Однак, керівник місії МКЧХ в Україні підтвердив, що в організації не володіли такою інформацією.

Потрапивши на територію Угорщини, полонені українці втрачають статус військовополонених. Однак, Угорщина продовжує блокувати до них доступ українських дипломатів та обмежувати їхню свободу.

Нагадаємо, раніше ми писали, що міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заявив, що передача українських військовополонених з Росії до Угорщини відбувалася без участі держави. У переговорах брали участь релігійні організації.