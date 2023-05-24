В ГУР объяснили роль Крымского моста в освобождении полуострова

Заместитель начальника Главного управления разведки МО Вадим Скибицкий. Фото: Медиацентр Украина

Заместитель руководителя Главного управления разведки Министерства обороны Украины, Вадим Скибицкий, высказался о Крымском мосту, подчеркнув его стратегическую важность в возможном процессе освобождения полуострова. Согласно его словам, этот мост может послужить путем отступления для российских сил.

Об этом Скибицкий рассказал в интервью Welt.

Читайте также:

Что сказал Скибицкий

На вопрос о возможном намерении украинских вооруженных сил уничтожить Крымский мост, Скибицкий ответил отрицательно, указав на его потенциальную роль как маршрута отхода для "российских оккупантов".

Крымский мост стал важной инфраструктурой для России после аннексии полуострова, выполняя важные логистические и военные функции. При этом Скибицкий обратил внимание на тот факт, что мост периодически закрывается при взрывах в Крыму.

8 октября 2022 года на железнодорожной части моста произошел взрыв, вследствие которого две секции автомобильного пути обрушились. Российская сторона сразу же назвала этот инцидент "терактом", обвинив в нем украинские спецслужбы, хотя Киев отрицал свою причастность к этому событию.

Напомним, что 24 мая, над Крымским мостом заметили дым, после чего движение по мосту перекрыли. Российские оккупанты заявляют, что это лишь учения Росгвардии. Позже в ВСУ прокомментировали этот инцидент.