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У ГУР пояснили роль Кримського мосту у звільненні півострова

24 травня 2023 18:25
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
У ГУР пояснили роль Кримського мосту у звільненні півострова
Заступник начальника Головного управління розвідки МО Вадим Скібіцький. Фото: Медіацентр Україна
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Заступник керівника Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький висловився про Кримський міст, наголосивши на його стратегічній важливості у можливому процесі звільнення півострова. За його словами, цей міст може послужити відступом для російських сил.

Про це Скібіцький розповів в інтерв'ю Welt.

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Що сказав Скібіцький

На питання про можливий намір українських збройних сил знищити Кримський міст Скібіцький відповів негативно, вказавши на його потенційну роль як маршруту відходу для "російських окупантів".

Кримський міст став важливою інфраструктурою для Росії після анексії півострова, виконуючи важливі логістичні та військові функції. При цьому Скібіцький звернув увагу на той факт, що міст періодично закривається під час вибухів у Криму.

8 жовтня 2022 року на залізничній частині мосту стався вибух, внаслідок якого дві секції автомобільної колії повалилися. Російська сторона одразу ж назвала цей інцидент "терактом", звинувативши в ньому українські спецслужби, хоча Київ заперечував свою причетність до цієї події.

Нагадаємо, що 24 травня над Кримським мостом помітили дим, після чого рух мостом перекрили. Російські окупанти заявляють, що це лише вчення Росгвардії. Пізніше у ЗСУ прокоментували цей інцидент.

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