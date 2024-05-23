В ГУР предупредили о новых российских фейках в июле, которые связаны со сбитием Ил-76

Представитель ГУР МО Андрей Юсов. Фото: АрмияInform

Представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов предупредил о новых российских фейках в июле. Враг в дальнейшем будет использовать тему сбивания самолета Ил-76.

Об этом Андрей Юсов сказал в эфире телемарафона в четверг, 23 мая.

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Новые фейки о сбивании Ил-76

"Есть информация, что враг будет пробовать и дальше использовать тему сбивания этого самолета для проведения ИПСО и т.д., дискредитации нашего государства за рубежом. И ориентировочно на июль запланированы определенные действия со стороны так называемого Следкома государства-агрессора и тому подобное", — заявил Юсов.

Он отметил, что сразу после этого инцидента захватчики поставили задачу своим подразделениям искать обломки, в частности от ракет Patriot на временно оккупированных территориях, чтобы попытаться "лепить доказательную базу".

"Тем не менее, лепится плохо, иначе уже была бы какая-то активность с их стороны", — подчеркнул Юсов.

По его словам, в вопросе по поводу сбития самолета Ил-76 на сегодняшний день нельзя говорить о сдвигах.

"Государство-агрессор не откликнулось на призыв Украины о создании международной комиссии по проведению международного расследования с участием представителей ООН и Красного Креста. Фактически РФ заблокировала эту инициативу, что тоже о многом говорит", — отметил он.

Другие ИПСО от противника

Представитель ГУР МО отметил, что враг не остановится только на фейках об Ил-76.

"Главное управление разведки в свое время сообщало об операции с целью дестабилизации нашей страны и об операции "Смута". В частности, "Майдан-3" — это многослойная операция, она продолжается. В целом того эффекта, на который враг рассчитывал, он не получил", — рассказал Юсов.

По его словам, российская пропаганда не забыла также историю с "Крокусом". Москва в дальнейшем будет пытаться продолжать гнуть абсурдную линию о якобы причастности к этому Украины, "хотя это не выдерживает никакой критики и в этом нет никакой логики".

"Вопрос пропаганды так называемой делегитимизации украинской власти. В целом это те направления, по которым враг будет продолжать работать", — говорит Юсов.

Падение Ил-76 — что известно

Напомним, 24 января, произошла очередная авиакатастрофа Ил-76. Произошло падение самолета в Белгородской области РФ.

В Главном управлении разведки обнародовали информацию об авиакатастрофе. Там заявили, что это может быть связано с несостоявшимся запланированным обменом военнопленных.

Тем временем Россия заявила, что ее военный самолет Ил-76 был сбит ракетой, которую якобы выпустили из села Липцы в Харьковской области. Также росСМИ публикуют видео, на котором якобы осматривают, убирают тела погибших в авиакатастрофе и показывают документы украинских военных.

Кроме давления на западных партнеров Украины, россияне планируют использовать падение Ил-76 в Белгородской области и для информационной спецоперации против Украины и украинцев. Причем действуя на разные целевые аудитории — как на семьи украинских военнопленных, так и на самых заключенных на территории России.

Со временем секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что во время падения российского самолета на борту не было украинских пленных. Однако пока Украина не владеет информацией о судьбе военных, которых должны были обменять в тот день.

Также российские пропагандисты распространили очередной фейк о том, что Организация Объединенных Наций якобы не вмешивается в расследование о сбитии российского самолета Ил-76. В Украине опровергли эту информацию и указали, что именно российский президент Владимир Путин не допускает представителей ООН к месту авиакатастрофы Ил-76.