У ГУР попередили про нові російські фейки у липні, які стосуються збиття Іл-76

Представник ГУР МО Андрій Юсов. Фото: АрміяInform

Представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов попередив про нові російські фейки у липні. Ворог надалі буде використовувати тему збиття літака Іл-76.

Про це Андрій Юсов сказав в ефірі телемарафону у четвер, 23 травня.

Читайте також:

Нові фейки про збиття Іл-76

"Є інформація, що ворог буде пробувати і далі використовувати тему збиття цього літака для проведення ІПСО тощо, дискредитації нашої держави за кордоном. І орієнтовно на липень заплановані певні дії з боку так званого Слідкому держави-агресора тощо", — заявив Юсов.

Він зазначив, що одразу після цього інциденту загарбники поставили завдання своїм підрозділам шукати уламки, зокрема, від ракет Patriot на тимчасово окупованих територіях, аби спробувати "ліпити доказову базу".

"Тим не менше, ліпиться наразі погано, інакше вже була б якась активність із їхнього боку", — наголосив Юсов.

За його словами, у питанні щодо збиття літака Іл-76 на сьогодні не можна говорити про зрушення.

"Держава-агресор не відгукнулася на заклик України про створення міжнародної комісії щодо проведення міжнародного розслідування за участю представників ООН і Червоного Хреста. Фактично РФ заблокувала цю ініціативу, що теж багато про що говорить", — зазначив він.

Інші ІПСО від противника

Представник ГУР МО зазначив, що ворог не зупиниться лише на фейках про Іл-76.

"Головне управління розвідки свого часу повідомляло про операцію з метою дестабілізації нашої країни і про операцію "Смута". Зокрема, "Майдан-3" — це багатошарова операція, вона триває. У цілому того ефекту, на який ворог розраховував, він не отримав", — розповів Юсов.

За його словами, російська пропаганда не забула також історію з "Крокусом". Москва надалі буде намагатися продовжувати гнути абсурдну лінію про начебто причетність до цього України, "хоча це не витримує жодної критики і в цьому немає жодної логіки".

"Питання пропаганди так званої делегітимізації української влади. Загалом це ті напрямки, по яких ворог буде продовжувати працювати", — каже Юсов.

Падіння Іл-76 — що відомо

Нагадаємо, 24 січня, сталася чергова авіакатастрофа Іл-76. Відбулося падіння літака в Бєлгородській області РФ.

У Головному управлінні розвідки оприлюднили інформацію щодо авіакатастрофи. Там заявили, що це може бути пов'язано із запланованим обміном військовополонених, який не відбувся.

Тим часом Росія заявила, що її військовий літак Іл-76 було збито ракетою, яку начебто випустили з села Липці, що в Харківській області. Також росЗМІ публікують відео, на якому нібито оглядають, прибирають тіла загиблих в авіакатастрофі та начебто показують документи українських військових.

Крім тиску на західних партнерів України росіяни планують використати падіння Іл-76 у Бєлгородській області і для інформаційної спецоперації проти України та українців. Причому діючи на різні цільові аудиторії — як на родини українських військовополонених, так і на самих ув’язнених на території Росії.

Згодом секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що під час падіння російського літака на борту не було українських полонених. Проте наразі Україна не володіє інформацією про долю військових, яких мали обміняти того дня.

Також російські пропагандисти розповсюдили черговий фейк про те, що нібито Організація Об'єднаних Націй не втручається у розслідування про збиття російського літака Іл-76. В Україні спростували цю інформацію та вказали, що саме російський президент Володимир Путін не допускає представників ООН до місця авіатрощі Іл-76.