В ГУР сообщили, что Россия укрепляет границы трех областей

Российские военные. Фото: ukr.net

Россия укрепляет свои границы, особенно в Белгородской, Курской и Брянской областях. Известно, что такие мероприятия начались после рейдов добровольческих российских формирований, воюющих на стороне Украины.

Об этом сообщило ГУР в субботу, 30 марта.

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Военные части "Курск", "Брянск" и "Белгород" проходят подготовку по противодействию диверсионно-разведывательным группам, ведению боевых действий в городских условиях, а также для охраны и защиты объектов критической инфраструктуры. Обучение новобранцев для укрепления границ проводится, в частности, в Мариуполе и других временно оккупированных Россией украинских городах.

Кроме того, в Курской, Брянской и Белгородской областях россияне улучшают и камуфлируют оборонные сооружения, увеличивают количество средств борьбы с беспилотниками, радиоэлектронной борьбы и систем противовоздушной обороны.

Пост ГУР. Фото: скриншот

Планируется, что в Курскую область будут переведены подразделения 5-й зенитно-ракетной бригады Вооруженных сил РФ, которые сейчас находятся на оккупированной территории Луганской области.

Инженерные подразделения русской армии расширяют сеть минно-взрывных заграждений в приграничных районах. Известно, что среди жителей этих областей растет недовольство из-за действий местных властей, Кремля и российских пропагандистов, призывающих жителей терпеть и скучать по погибшим во время нападения в Подмосковье.

Напомним, что в ГУР рассказали, как разведка готовилась к обороне Харькова.

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