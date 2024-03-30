В ГУР сообщили, что Россия укрепляет границы трех областей
Россия укрепляет свои границы, особенно в Белгородской, Курской и Брянской областях. Известно, что такие мероприятия начались после рейдов добровольческих российских формирований, воюющих на стороне Украины.
Об этом сообщило ГУР в субботу, 30 марта.
Как именно Россия укрепляет границы
Военные части "Курск", "Брянск" и "Белгород" проходят подготовку по противодействию диверсионно-разведывательным группам, ведению боевых действий в городских условиях, а также для охраны и защиты объектов критической инфраструктуры. Обучение новобранцев для укрепления границ проводится, в частности, в Мариуполе и других временно оккупированных Россией украинских городах.
Кроме того, в Курской, Брянской и Белгородской областях россияне улучшают и камуфлируют оборонные сооружения, увеличивают количество средств борьбы с беспилотниками, радиоэлектронной борьбы и систем противовоздушной обороны.
Планируется, что в Курскую область будут переведены подразделения 5-й зенитно-ракетной бригады Вооруженных сил РФ, которые сейчас находятся на оккупированной территории Луганской области.
Инженерные подразделения русской армии расширяют сеть минно-взрывных заграждений в приграничных районах. Известно, что среди жителей этих областей растет недовольство из-за действий местных властей, Кремля и российских пропагандистов, призывающих жителей терпеть и скучать по погибшим во время нападения в Подмосковье.
Напомним, что в ГУР рассказали, как разведка готовилась к обороне Харькова.
Ранее мы писали, что в ГУР рассказали, сколько и для чего россияне устанавливают свои вышки связи на ВОТ.
Читайте Новини.LIVE!