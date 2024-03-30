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У ГУР повідомили, що Росія зміцнює кордони трьох областей

30 березня 2024 20:05
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор
У ГУР повідомили, що Росія зміцнює кордони трьох областей
Російські військові. Фото: ukr.net
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор

Росія укріпляє свої кордони, особливо в Бєлгородській, Курській та Брянській областях. Відомо, що такі заходи почалися після рейдів добровольчих російських формувань, які воюють на боці України.

Про це повідомило ГУР у суботу, 30 березня.

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Військові частини "Курск", "Брянск" та "Бєлгород" проходять підготовку для протидії диверсійно-розвідувальним групам, ведення бойових дій у міських умовах, а також для охорони та захисту об’єктів критичної інфраструктури. Навчання новобранців для зміцнення кордонів проводиться, зокрема, у Маріуполі та інших тимчасово окупованих Росією українських містах.

Крім того, у Курській, Брянській та Бєлгородській областях росіяни покращують та камуфлюють оборонні споруди, збільшують кількість засобів для боротьби з безпілотниками, радіоелектронної боротьби та систем протиповітряної оборони.

Допис ГУР. Фото: скриншот
Допис ГУР. Фото: скриншот

Планується, що до Курської області будуть переведені підрозділи 5-ї зенітно-ракетної бригади Збройних сил РФ, які зараз знаходяться на окупованій території Луганської області.

Інженерні підрозділи російської армії розширюють мережу мінно-вибухових загороджень у прикордонних районах. Відомо, що серед жителів цих областей зростає невдоволення через дії місцевої влади, Кремля та російських пропагандистів, які закликають мешканців терпіти та сумувати за загиблими під час нападу в Підмосков’ї.

Нагадаємо, що у ГУР розповіли, як розвідка готувалась до оборони Харкова.

Раніше ми писали, що у ГУР розповіли, скільки та для чого росіяни встановлюють свої вишки звʼязку на ТОТ.

росія
кордон
Україна
ГУР

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