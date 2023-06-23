В ГУР разъяснили, есть ли угроза ядерной атаки на Украину

Заместитель главы ГУР Украины Вадим Скибицкий. Фото: google

Российская Федерация постоянно угрожает миру размещением ядерных боеголовок в Беларуси. Впрочем, власти Украины готовы к такому сценарию.

Об этом сообщил заместитель главы ГУР Украины Вадим Скибицкий.

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По словам Скибицкого, в контексте информационного пространства РФ, разведка видит широкий спектр инициатив, направленных на демонстрацию своих взглядов. В качестве примера представитель ГУР привел майскую встречу военных атташе, аккредитованных в Москве, на которой заместитель министра обороны излагал стоящую за Россией позицию по вопросу использования ядерного оружия.

Представитель ГУР отметил, что данная тема со стороны Российской Федерации неустанно активизируется, с целью поддержания актуальности ядерного вопроса, оказывая давление не только на Украину, но и на наших союзников, а также мировое и европейское сообщество.

Также Скибицкий уточнил, что Россия намерена продолжать активно использовать эту тему. Так, Путин, поддержанный Лукашенко, заявил о том, что в июле ядерное оружие будет размещено на территории Беларуси. Безусловно, всё это будет продолжать вызывать большой резонанс со стороны Российской Федерации. СМИ, в свою очередь, будут реагировать на любые высказывания мировых лидеров.

"Риск может быть тогда, когда есть ядерное оружие, когда ты понимаешь, что там размещено, какие средства будут использоваться для доставки этого ядерного оружия, где возможно его применение. На сегодняшний день это только заявления. Есть определенные приготовления. Но мы будем отслеживать все, что связано с перемещением ядерного оружия, и с планами, которые разрабатывает Кремль по этому вопросу", — сказал Вадим Скибицкий.

Напомним, что во время пропагандистской программы "60 минут" президент России Владимир Путин сделал злостное заявление в сторону Альянса по поводу ядерного оружия. Кремлевский диктатор заявил, что НАТО хочет, чтобы РФ сократила объемы "ядерки".

Также мы писали, что Беларусь начала получать от России тактическое ядерное оружие. На территорию подконтрольного Кремлю государства привезли бомбы и ракеты. Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил журналистам, находясь возле одного из военных объектов, что на территорию его страны российские войска начали завозить тактическое ядерное оружие. Это первое размещение ядерного оружия вне России после распада Союза Советских Социалистических Республик.