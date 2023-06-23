У ГУР роз'яснили, чи є загроза ядерної атаки на Україну

Заступник голови ГУР України Вадим Скібіцький. Фото: google

Російська Федерація постійно загрожує світу розміщенням ядерних боєголовок у Білорусі. Втім, влада України готова до такого сценарію.

Про це повідомив заступник голови ГУР України Вадим Скібіцький.

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За словами Скібіцького, у контексті інформаційного простору РФ розвідка бачить широкий спектр ініціатив, спрямованих на демонстрацію своїх поглядів. Як приклад представник ГУР навів травневу зустріч військових аташе, акредитованих у Москві, на якій заступник міністра оборони викладав позицію, що стоїть за Росією, з питання використання ядерної зброї.

Представник ГУР зазначив, що ця тема з боку Російської Федерації невпинно активізується з метою підтримки актуальності ядерного питання, чинячи тиск не лише на Україну, а й на наших союзників, а також світову та європейську спільноту.

Також Скибицький уточнив, що Росія має намір продовжувати активно використовувати цю тему. Так, Путін, підтриманий Лукашенком, заявив про те, що у липні ядерну зброю буде розміщено на території Білорусі. Безперечно, все це продовжуватиме викликати великий резонанс з боку Російської Федерації. ЗМІ, своєю чергою, реагуватимуть на будь-які висловлювання світових лідерів.

"Ризик може бути тоді, коли є ядерна зброя, коли ти розумієш, що там розміщено, які кошти будуть використовуватися для доставки цієї ядерної зброї, де можливе її застосування. На сьогодні це лише заяви. Є певні приготування. Але ми відстежуватимемо всі, що пов'язано з переміщенням ядерної зброї, та з планами, які розробляє Кремль із цього питання", — сказав Вадим Скібіцький.

Нагадаємо, що під час пропагандистської програми "60 хвилин" президент Росії Володимир Путін зробив злісну заяву у бік Альянсу щодо ядерної зброї. Кремлівський диктатор заявив, що НАТО хоче, щоб РФ скоротила обсяги "ядерки".

Також ми писали, що Білорусь почала отримувати від Росії тактичну ядерну зброю. На територію підконтрольної Кремлю держави привезли бомби та ракети. Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив журналістам, перебуваючи біля одного з військових об'єктів, що на територію його країни російські війська почали завозити тактичну ядерну зброю. Це перше розміщення ядерної зброї поза Росією після розпаду Союзу Радянських Соціалістичних Республік.