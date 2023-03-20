В ГУР рассказали, поставляет ли Китай оружие в россию

Андрей Юсов

Фактов по поставкам Китаем оружия в российскую федерацию пока не зафиксировано. Украинская разведка за этим внимательно следит.

Об этом сообщил представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов заявил в эфире телемарафона.

Поставка китайского оружия в россию

"Об оружии пока речь не идет и таких фактов не зафиксировано. Разумеется, когда мы говорим о сегодняшнем визите лидера Китая в так называемую российскую федерацию, это визит сильной страны, сильного регионального международного лидера в страну и в режим, который терпит геополитическое поражение и находится в тупике — экономическом, внешнеполитическом и во всех планах. Безусловно, как прагматичный геополитический игрок китайский лидер и Китай будут усиливать свои позиции в регионе на территории так называемой российской федерации, защищая собственные экономические и другие национальные интересы. То есть исключительно собственные интересы меньше будет становиться субъектом, все больше будет зависимо от других игроков, других субъектов. Ну, а собственно режим путина будет и дальше ослабевать", — подчеркнул Юсов.

По его словам, украинская разведка проверяет сообщения о поставках винтовок и бронежилетов из Китая в россию, но пока такие факты не подтверждены.

При этом достоверно известно, что россия покупает в Китае на открытых торговых площадках гражданские дроны и другие товары гражданского назначения, которые можно использовать в военных целях. Однако это не межгосударственная помощь.

"Об оружии пока речь не идет и такие факты не зафиксированы", — заявил Юсов.

Напомним, американский советник Залужного объяснил, будет ли Китай поставлять оружие россии. Он считает, что в отличие от Ирана, Китайская Народная Республика более благоразумна и не станет присоединяться к идиотам.