У ГУР розповіли, чи постачає Китай зброю до росії

Андрій Юсов

Фактів щодо постачання Китаєм зброї до російської федерації наразі не зафіксовано. Українська розвідка за цим пильно слідкує.

Про це повідомив представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов заявив в ефірі телемарафону.

Постачання китайської зброї в росію

"Про зброю наразі не йдеться і таких фактів не зафіксовано. Зрозуміло, коли ми говоримо про сьогоднішній візит лідера Китаю до так званої російської федерації, це візит сильної країни, сильного регіонального міжнародного лідера до країни і до режиму, який зазнає геополітичної поразки і який знаходиться в глухому куті — економічному, зовнішньополітичному і в усіх планах. Безумовно, як прагматичний геополітичний гравець китайський лідер і Китай будуть посилювати свої позиції в регіоні на території так званої російської федерації, захищаючі власні економічні та інші національні інтереси. Тобто виключно власні інтереси. Росія все менше буде ставати суб’єктом, все більше буде залежна від інших гравців, інших суб’єктів. Ну, а власне режим путіна буде і далі слабшати", — наголосив Юсов.

За його словами, українська розвідка перевіряє повідомлення про постачання гвинтівок і бронежилетів з Китаю в росію, але поки такі факти не підтверджені.

При цьому достовірно відомо, що рф купує в Китаї на відкритих торгових майданчиках цивільні дрони та інші товари цивільного призначення, які можна використовувати у військових цілях. Однак це не є міждержавною допомогою.

"Про зброю поки мова не йде і такі факти не зафіксовані", — заявив Юсов.

Нагадаємо, американський радник Залужного пояснив, чи буде Китай постачати зброю росії. Він вважає, що на відміну від Ірану, Китайська Народна Республіка є розсудливішою і не стане приєднуватися до ідіотів.