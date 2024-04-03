В ГУР рассказали, когда планируют полностью уничтожить Крымский мост
Представители Главного управления разведки заявили, что Украина уничтожит Крымский мост в первой половине 2024 года. Военное руководство уже планирует третью атаку на этот объект.
Об этом сообщает The Guardian, ссылаясь на должностных лиц украинской разведки.
Когда Украина планирует уничтожить Крымский мост
Собеседники издания рассказали, что ГУР уже планирует третью атаку на Крымский мост, после которой его уничтожение "просто неизбежно". В разведке считают, что вывести мост из строя удастся в первой половине 2024 года.
"Мы сделаем это в первой половине 2024 года. Глава украинской разведки Кирилл Буданов уже имеет большинство средств для реализации этой цели", — сказал высокопоставленный чиновник ГУР.
Он добавил, что российский диктатор Владимир Путин воспринимает этот мост как напоминание о его "наибольшем политическом достижении": "возвращении" Крыма в Россию 2014 года. В то же время, для Киева Крымский мост — символ незаконной агрессии полуострова и его уничтожение и возвращение Крыма изрядно поднимет моральный дух на поле боя и вне его.
Издание отметило, что неизвестно, как развернется атака на мост, поскольку "есть серьезные сомнения в том, способно ли ГУР провести спецоперацию против такой хорошо защищенной и очевидной цели".
Напомним, недавно Буданов заявил, что успехи ВСУ в Крыму произошли благодаря его жителям. Также он призвал жителей полуострова не пользоваться Крымским мостом и быть осторожными.
В то же время, постоянная представительница Президента Украины в Крыму Тамила Ташева сообщила, что на самом деле украинские военные уничтожили больше объектов в Крыму, чем известно публично.
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