В ГУР рассказали, когда планируют полностью уничтожить Крымский мост

Последствия удара по Крымскому мосту. Фото: росСМИ

Представители Главного управления разведки заявили, что Украина уничтожит Крымский мост в первой половине 2024 года. Военное руководство уже планирует третью атаку на этот объект.

Об этом сообщает The Guardian, ссылаясь на должностных лиц украинской разведки.

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Собеседники издания рассказали, что ГУР уже планирует третью атаку на Крымский мост, после которой его уничтожение "просто неизбежно". В разведке считают, что вывести мост из строя удастся в первой половине 2024 года.

"Мы сделаем это в первой половине 2024 года. Глава украинской разведки Кирилл Буданов уже имеет большинство средств для реализации этой цели", — сказал высокопоставленный чиновник ГУР.

Он добавил, что российский диктатор Владимир Путин воспринимает этот мост как напоминание о его "наибольшем политическом достижении": "возвращении" Крыма в Россию 2014 года. В то же время, для Киева Крымский мост — символ незаконной агрессии полуострова и его уничтожение и возвращение Крыма изрядно поднимет моральный дух на поле боя и вне его.

Издание отметило, что неизвестно, как развернется атака на мост, поскольку "есть серьезные сомнения в том, способно ли ГУР провести спецоперацию против такой хорошо защищенной и очевидной цели".

Напомним, недавно Буданов заявил, что успехи ВСУ в Крыму произошли благодаря его жителям. Также он призвал жителей полуострова не пользоваться Крымским мостом и быть осторожными.

В то же время, постоянная представительница Президента Украины в Крыму Тамила Ташева сообщила, что на самом деле украинские военные уничтожили больше объектов в Крыму, чем известно публично.