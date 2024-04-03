У ГУР розповіли, коли планують повністю знищити Кримський міст

Наслідки удару по Кримському мосту. Фото: росЗМІ

Представники Головного управління розвідки заявили, що Україна знищить Кримський міст у першій половині 2024 року. Військове керівництво вже планує третю атаку на цей об'єк.

Про це повідомляє The Guardian, посилаючись на посадовців української розвідки.

Читайте також:

Коли Україна планує знищити Кримський міст

Співрозмовники видання розповіли, що ГУР вже планує третю атаку на Кримський міст, після якої його знищення "просто неминуче". У розвідці вважають, шо вивести міст із ладу вдасться у першій половині 2024 року.

"Ми зробимо це в першій половині 2024 року. Очільник української розвідки Кирило Буданов, вже має більшість засобів для реалізації цієї мети", — сказав високопоставлений чиновник ГУР.

Він додав, що російський диктатор Володимир Путін сприймає цей міст як нагадування про його "найбільше політичне досягнення": "повернення" Криму до Росії 2014 року. Водночас для Києва Кримський міст — символ незаконної агресії півострова і його знищення та повернення Криму неабияк підніме моральний дух на полі бою та поза ним.

Видання зауважило, що невідомо, як розгорнеться атака на міст, оскільки "є серйозні сумніви щодо того, чи здатне ГУР провести спецоперацію проти такої добре захищеної та очевидної цілі".

Нагадаємо, нещодавно Буданов заявив, що успіхи ЗСУ в Криму сталися завдяки його жителям. Також він закликав мешканців півострова не користуватися Кримським мостом та "бути обережними".

Водночас постійна представниця Президента України в Криму Таміла Ташева повідомила, що насправді українські військові знищили більше об'єктів у Криму, ніж відомо публічно.