В ГУР рассказали, сколько атак запланировала Россия на объекты энергетики в Украине

Вадим Скибицкий. Фото: РБК

Представитель Главного управления разведки Вадим Скибицкий заявил, что Россия планирует провести еще несколько массированых обстрелов по объектам энергетики этой весной. По имеющейся информации, запасы РФ составляют около 950 ракет.

Об этом сообщает издание РБК.

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"Мы прогнозируем, что россияне смогут провести еще несколько массированных атак (2-3 — именно массированных), а дальше будут вынуждены снова взять некоторую паузу для накопления ракет и "шахедов". Однако отдельные локальные обстрелы могут при этом продолжаться", — сказал Скибицкий, говоря о планах врага.

Он добавил, что у России сейчас около 950 высокоточных ракет оперативно-стратегического и стратегического уровня, дальность которых составляет более 350 километров.

"Мы наблюдаем тенденцию, что они, как правило, пытаются держать свои запасы на уровне не менее 900 ракет", — сказал Скибицкий.

Представитель ГУР говорит, что оккупанты пытаются держать свои запасы на уровне 900 ракет. Когда это количество растет — враг прибегает к массированным обстрелам. Когда же напротив ракеты подходят к 900 единицам — в массированных ударах делается пауза.

По словам Скибицкого, россияне приближаются к своему лимиту. Однако за апрель противник планирует произвести около 40 ракет Х-101.

Напомним, ночью 29 марта враг атаковал объекты критической инфраструктуры, повреждения получили теплоэлектростанции.

В свою очередь военный обозреватель Алексей Гетьман объяснил, почему Россия атакует энергетическую систему Украины именно сейчас.