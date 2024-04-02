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У ГУР розповіли, скільки атак запланувала Росія на об'єкти енергетики в Україні

2 квітня 2024 14:01
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
У ГУР розповіли, скільки атак запланувала Росія на об'єкти енергетики в Україні
Вадим Скібіцький. Фото: РБК
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Представник Головного управління розвідки Вадим Скібіцький заявив, що Росія планує провести ще кілька масованих обстрілів по об'єктах енергетики цієї весни. Наразі, за наявною інформацією, запаси РФ складають близько 950 ракет.

Про це повідомляє видання РБК.

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"Ми прогнозуємо, що росіяни зможуть провести ще кілька масованих атак (2-3 — саме масованих), а далі будуть змушені знову взяти деяку паузу для накопичення ракет та "шахедів". Проте окремі локальні обстріли можуть при цьому продовжуватись", — сказав Скібіцький, говорячи про плани ворога. 

Він додав, що Росія зараз має близько 950 високоточних ракет оперативно-стратегічного та стратегічного рівня, дальність яких складає понад 350 кілометрів.

"Ми спостерігаємо тенденцію, що вони, як правило, намагаються тримати свої запаси на рівні не менше 900 ракет", — сказав Скібіцький.

Представник ГУР каже, що окупанти намагаються тримати свої запаси на рівні 900 ракет. Коли ця кількість зростає — ворог вдається до масованих обстрілів. Коли ж навпаки ракети підходять до 900 одиниць — в масованих ударах робиться пауза.

Наразі, за словами Скібіцького, росіяни наближаються до свого ліміту. Однак, за квітень противник планує виробити близько 40 ракет Х-101.  

Нагадаємо, вночі 29 березня ворог атакував об'єкти критичної інфраструктури, пошкоджень зазнали теплоелектростанції.

Своєю чергою військовий оглядач Олексій Гетьман пояснив, чому Росія атакує енергетичну систему України саме зараз.

війна
росіяни
обстріли
окупанти
війна в Україні
ГУР

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