В ГУР заявили, что ракетный террор рф провалился

Представитель ГУР МО Андрей Юсов

Россияне все реже наносят ракетные удары по Украине, потому что эта тактика очевидно потерпела неудачу. Но полностью от обстрелов войска страны-агрессора не намерены отказываться.

Об этом представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов заявил в эфире национального телемарафона единых новостей.

Очередная российская неудача

По словам Андрея Юсова, интервал между ракетными ударами по Украине будет в дальнейшем увеличиваться.

Это свидетельствует о провале этой тактики со стороны российской федерации.

"От ракетного террора рашисты не отказываются, но мы видим, что ракетный блицкриг провалился с тех пор, как и начался, хочет этот инструмент устрашения и дальше используется", — подчеркнул Юсов.

Обстрелы будут продолжаться

Представитель ГУР отметил, что такие ракеты, как "Калибры", "Искандеры" или "Кинжалы", россияне будут использовать все реже.

Но у окупантов есть еще полно устаревшего оружия, которое они будут использовать для обстрелов Украины.

"Особенно, когда речь идет о С-300 – это означает повышение угрозы прифронтовым территориям, поэтому мы видим эти разрушения до сих пор по Запорожье и другим городам", — пояснил Андрей Юсов.

Напомним, накануне украинские военные зафиксировали на боевом дежурстве в Черном море 17 кораблей россии. Угроза ракетного удара остается очень высокой. Среди вражеского флота зафиксировано 3 ракетоносителя, один из которых подводный. Общий залп "Калибров" может достигать 20 ракет.

Фото: УНИАН