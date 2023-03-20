В ГУР заявили, что ракетный террор рф провалился
Россияне все реже наносят ракетные удары по Украине, потому что эта тактика очевидно потерпела неудачу. Но полностью от обстрелов войска страны-агрессора не намерены отказываться.
Об этом представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов заявил в эфире национального телемарафона единых новостей.
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Очередная российская неудача
По словам Андрея Юсова, интервал между ракетными ударами по Украине будет в дальнейшем увеличиваться.
Это свидетельствует о провале этой тактики со стороны российской федерации.
"От ракетного террора рашисты не отказываются, но мы видим, что ракетный блицкриг провалился с тех пор, как и начался, хочет этот инструмент устрашения и дальше используется", — подчеркнул Юсов.
Обстрелы будут продолжаться
Представитель ГУР отметил, что такие ракеты, как "Калибры", "Искандеры" или "Кинжалы", россияне будут использовать все реже.
Но у окупантов есть еще полно устаревшего оружия, которое они будут использовать для обстрелов Украины.
"Особенно, когда речь идет о С-300 – это означает повышение угрозы прифронтовым территориям, поэтому мы видим эти разрушения до сих пор по Запорожье и другим городам", — пояснил Андрей Юсов.
Напомним, накануне украинские военные зафиксировали на боевом дежурстве в Черном море 17 кораблей россии. Угроза ракетного удара остается очень высокой. Среди вражеского флота зафиксировано 3 ракетоносителя, один из которых подводный. Общий залп "Калибров" может достигать 20 ракет.
Фото: УНИАН