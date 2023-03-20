У ГУР заявили, що ракетний терор рф провалився
Росіяни усе рідше завдають ракетних ударів по Україні, бо ця тактика очевидно зазнала невдачі. Але повністю від обстрілів війська країни-агресора не планують відмовлятися.
Про це представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов заявив у ефірі національного телемарафону єдиних новин.
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Чергова російська невдача
За словами Андрія Юсова, інтервал між ракетними ударами по Україні надалі збільшуватиметься.
Це свідчить про провал цієї тактики з боку російської федерації.
"Від ракетного терору рашисти не відмовляються, але ми бачимо, що ракетний бліцкриг провалився відтоді, як і почався, хоче цей інструмент залякування й далі використовується", – наголосив Юсов.
Обстріли триватимуть
Представник ГУР зазначив, що такі ракети, як “Калібри”, “Іскандери” чи “Кинджали”, росіяни будуть використувати усе рідше.
Але у окупантів є ще повно застарілої зброї, яку вони будуть використовувати для обстрілів України.
"Особливо, коли йдеться про С-300 – це означає підвищення загрози для прифронтових територій, тому ми бачимо ці руйнування досі по Запоріжжю й інших містах", — пояснив Андрій Юсов.
Нагадаємо, напередодні українські військові зафіксували на бойовому чергуванні в Чорному морі 17 кораблів рф. Загроза ракетного удару залишається дуже високою. Серед ворожого флоту зафіксовано 3 ракетоносії, один з яких підводний. Загальний залп "Калібрів" може сягати 20 ракет.
Фото: УНІАН