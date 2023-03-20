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​​​​​​​У ГУР заявили, що ракетний терор рф провалився

20 березня 2023 12:33
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Представник ГУР МО Андрій Юсов
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Росіяни усе рідше завдають ракетних ударів по Україні, бо ця тактика очевидно зазнала невдачі. Але повністю від обстрілів війська країни-агресора не планують відмовлятися.

Про це представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов заявив у ефірі національного телемарафону єдиних новин.

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За словами Андрія Юсова, інтервал між ракетними ударами по Україні надалі збільшуватиметься.

Це свідчить про провал цієї тактики з боку російської федерації.

"Від ракетного терору рашисти не відмовляються, але ми бачимо, що ракетний бліцкриг провалився відтоді, як і почався, хоче цей інструмент залякування й далі використовується", – наголосив Юсов.

Обстріли триватимуть

Представник ГУР зазначив, що такі ракети, як “Калібри”, “Іскандери” чи “Кинджали”, росіяни будуть використувати усе рідше.

Але у окупантів є ще повно застарілої зброї, яку вони будуть використовувати для обстрілів України.

"Особливо, коли йдеться про С-300 – це означає підвищення загрози для прифронтових територій, тому ми бачимо ці руйнування досі по Запоріжжю й інших містах", — пояснив Андрій Юсов.

Нагадаємо, напередодні українські військові зафіксували на бойовому чергуванні в Чорному морі 17 кораблів рф. Загроза ракетного удару залишається дуже високою. Серед ворожого флоту зафіксовано 3 ракетоносії, один з яких підводний. Загальний залп "Калібрів" може сягати 20 ракет.

Фото: УНІАН

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