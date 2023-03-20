​​​​​​​У ГУР заявили, що ракетний терор рф провалився

Представник ГУР МО Андрій Юсов

Росіяни усе рідше завдають ракетних ударів по Україні, бо ця тактика очевидно зазнала невдачі. Але повністю від обстрілів війська країни-агресора не планують відмовлятися.

Про це представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов заявив у ефірі національного телемарафону єдиних новин.

Чергова російська невдача

За словами Андрія Юсова, інтервал між ракетними ударами по Україні надалі збільшуватиметься.

Це свідчить про провал цієї тактики з боку російської федерації.

"Від ракетного терору рашисти не відмовляються, але ми бачимо, що ракетний бліцкриг провалився відтоді, як і почався, хоче цей інструмент залякування й далі використовується", – наголосив Юсов.

Обстріли триватимуть

Представник ГУР зазначив, що такі ракети, як “Калібри”, “Іскандери” чи “Кинджали”, росіяни будуть використувати усе рідше.

Але у окупантів є ще повно застарілої зброї, яку вони будуть використовувати для обстрілів України.

"Особливо, коли йдеться про С-300 – це означає підвищення загрози для прифронтових територій, тому ми бачимо ці руйнування досі по Запоріжжю й інших містах", — пояснив Андрій Юсов.

Нагадаємо, напередодні українські військові зафіксували на бойовому чергуванні в Чорному морі 17 кораблів рф. Загроза ракетного удару залишається дуже високою. Серед ворожого флоту зафіксовано 3 ракетоносії, один з яких підводний. Загальний залп "Калібрів" може сягати 20 ракет.

Фото: УНІАН