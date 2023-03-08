В ЕС договорились срочно доставить в Украину боеприпасы на €1 млрд

Киев столкнулся с критической нехваткой 155-миллиметровых гаубических снарядов

В среду, 8 марта, главы Минобороны государств ЕС договорились срочно доставить в Украину боеприпасы на €1 млрд и разместить совместные заказы на дополнительные, чтобы обеспечить продолжение поставок.

Об этом сообщает yahoo!news.

Что известно

Западные партнеры Украины предупреждают, что Киев столкнулся с критической нехваткой 155-миллиметровых гаубических снарядов, поскольку он ежедневно выпускает тысячи снарядов в борьбе против жестокого российского наступления.

Министры во время встречи со своим украинским коллегой Алексеем Резниковым в Стокгольме обсуждали трехсторонний толчок для удовлетворения неотложных потребностей Киева и укрепления оборонной промышленности Европы в долгосрочной перспективе.

"Наш приоритет номер один — это системы ПВО, а также боеприпасы, боеприпасы и еще раз боеприпасы", — сказал Резников, прибыв на встречу.

Первая часть плана, опубликованная внешнеполитической службой ЕС, предусматривает использование миллиарда евро (1,06 миллиарда долларов) из общего Европейского фонда мира, чтобы заставить страны-члены отправить снаряды из своих запасов в Киев в течение нескольких недель.

Европейские союзники Украины уже опустошили свои полки, выделяя около 12 млрд евро военной поддержки, из которых 3,6 млрд евро поступили из общего фонда.

Есть вопрос о том, сколько снарядов Европа может сэкономить, не оставляя себя слишком уязвимой, и министры обороны должны предоставить детали.

"Я не знаю, какой уровень запасов, поэтому мы здесь вместе", — сказал верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель.

Напомним, 8 марта министр обороны Украины Алексей Резников приехал на встречу министров обороны стран ЕС. Европейцы будут обсуждать скорость поставки оружия Силами обороны Украины.