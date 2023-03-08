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У ЄС домовилися терміново доставити в Україну боєприпасів на €1 млрд

8 березня 2023 16:09
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Київ зіткнувся з критичною нестачею 155-міліметрових гаубичних снарядів
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

У середу, 8 березня, голови Міноборони держав ЄС домовилися терміново доставити в Україну боєприпасів на €1 млрд та розмістити спільні замовлення на додаткові, щоб забезпечити продовження постачання.

Про це повідомляє yahoo!news.

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Що відомо

Західні прихильники України попереджають, що Київ зіткнувся з критичною нестачею 155-міліметрових гаубичних снарядів, оскільки він щодня випускає тисячі снарядів у боротьбі проти жорстокого російського наступу.

Міністри під час зустрічі зі своїм українським колегою Олексієм Резніковим у Стокгольмі обговорювали тристоронній поштовх для задоволення нагальних потреб Києва та зміцнення оборонної промисловості Європи в довгостроковій перспективі.

"Наш пріоритет номер один — це системи ППО, а також боєприпаси, боєприпаси і ще раз боєприпаси", — сказав Резніков, прибувши на зустріч.

Перша частина плану, опублікована зовнішньополітичною службою ЄС, передбачає використання мільярда євро (1,06 мільярда доларів) зі спільного Європейського фонду миру, щоб змусити країни-члени надіслати снаряди зі своїх запасів до Києва протягом кількох тижнів.

Європейські союзники України вже спустошили свої полиці, виділяючи близько 12 мільярдів євро військової підтримки, з яких 3,6 мільярда євро надійшли зі спільного фонду.

Є питання щодо того, скільки снарядів Європа може заощадити, не залишаючи себе надто вразливою, і міністри оборони мали надати деталі.

"Я не знаю, який рівень запасів, тому ми тут разом", — сказав верховний представник ЄС із закордонних справ Жозеп Боррель.

Нагадаємо, 8 березня міністр оборони України Олексій Резніков приїхав на зустріч міністрів оборони країн ЄС. Європейці обговорюватимуть швидкість постачання зброї Силами оборони України. 

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