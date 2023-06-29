В ЕС предлагают создать долгосрочный Фонд обороны Украины

Система NASAMS. Фото: google.com

В ЕС заявили, что потребовала создать долгосрочный Фонд обороны Украины для поставок оружия. Ведь на мероприятии видят о "обязательствах" перед Украиной по безопасности.

Об этом сообщает finance.yahoo.

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Долгосрочный Фонд обороны Украины

Сегодня, 29 июня, главный дипломат Европейского союза заявил о необходимости рассмотреть возможность превращения Европейского фонда мира, который использовался для финансирования оружия для Киева, в более постоянный инструмент для вооружения страны в долгосрочной перспективе.

"Мы говорим об обязательствах по безопасности. С моей стороны это означает, что военная поддержка Украины должна быть длительной во время войны и после войны. Поэтому Европейский фонд мира для Украины, возможно, должен стать Фондом обороны Украины - нужно продолжать обучение, продолжать модернизацию армии", — сказал верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель.

Напомним, ранее мы писали, что согласно опросу Reuters, большинство американцев положительно относятся к тому, что США постоянно предоставляют оружие для Украины. Респонденты считают, что таким образом это демонстрирует Китаю и другим соперникам США желание Штатов защищать свои интересы и союзников.