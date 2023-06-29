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У ЄС пропонують створити довгостроковий Фонд оборони України

29 червня 2023 16:22
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка
У ЄС пропонують створити довгостроковий Фонд оборони України
Система NASAMS. Фото: google.com
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка

У ЄС заявили, що винила необхідність створити довгостроковий Фонд оборони України для поставок зброї. Адже на заході бачать про "зобовʼязання" перед Україною щодо безпеки.

Про це повідомляє finance.yahoo.

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Довгостроковий Фонд оборони України

Сьогодні, 29 червня, головний дипломат Європейського союзу заявив про необхідність розглянути можливість перетворення Європейського фонду миру, який використовувався для фінансування зброї для Києва, на більш постійний інструмент для озброєння країни в довгостроковій перспективі.

"Ми говоримо про зобов’язання щодо безпеки. З мого боку це означає, що військова підтримка України має бути тривалою під час війни та після війни. Тож Європейський фонд миру для України, можливо, має стати Фондом оборони України – треба продовжувати навчання, продовжувати модернізацію армії", — сказав верховний представник ЄС із закордонних справ Жозеп Боррель.

Нагадаємо, раніше ми писали, що згідно з опитуванням Reuters, більшість американців позитивно ставляться до того, що США постійно надає зброю для України. Респонденти вважають, що таким чином це демонструє Китаю та іншим "суперникам США" бажання Штатів захищати свої інтереси та союзників.

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