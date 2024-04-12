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В Еврокомиссии размышляют над новым методом контроля за украинскими перевозчиками

12 апреля 2024 16:20
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
В Еврокомиссии размышляют над новым методом контроля за украинскими перевозчиками
Очередь из грузовиков. Фото иллюстративный: Kresy.pl
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

В Европейской комиссии якобы обсуждают введение GPS-трекеров для въезжающих в Польшу украинских перевозчиков. Это могут быть введены с целью дополнительных мер контроля.

Об этом сообщило польское издание RMF24 в пятницу, 12 апреля.

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Ходят слухи, что в Еврокомиссии рассматривают идею, в ответ на польские протесты, устанавливать в украинские грузовики GPS-трекер.

Это предоставит дополнительный инструмент контроля за тем, куда водители двигаются дальше на территории Польши и соответствует ли их маршрут задекларированному.

Также сообщается, что у Еврокомиссия пока нет планов восстанавливать разрешительный режим для грузовых перевозчиков из Украины, как того требуют польские перевозчики, которые продолжают протестовать на границе.

Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина уже знает, как обойти блокаду на границе с Польшей.

Ранее мы писали, что польские протестующие частично восстановили пропуск грузовиков на границе .

Польша
граница
Еврокомиссия
протесты
Украина

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