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У Єврокомісії розмірковують над новим методом контролю за українськими перевізниками

12 квітня 2024 16:20
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
У Єврокомісії розмірковують над новим методом контролю за українськими перевізниками
Черга з вантажівок. Фото ілюстративне: Kresy.pl
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

У Європейській комісії нібито обговорюють запровадження GPS-трекерів для українських перевізників, які в’їжджають до Польщі. Це можуть запровадити з метою додаткових заходів контролю.

Про це повідомило польське видання RMF24 у п'ятницю, 12 квітня.

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Ходять чутки, що у Єврокомісії розглядають ідею, у відповідь на польські протести, встановлювати в українські вантажівки GPS-трекер.

Це надасть додатковий інструмент контролю за тим, куди водії далі рухаються територією Польщі та чи відповідає їхній маршрут задекларованому.

Також повідомляється, що Єврокомісія наразі не має планів відновлювати дозвільний режим для вантажних перевізників з України, як того вимагають польські перевізники, які продовжують протестувати на кордоні.

Нагадаємо, що Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна вже знає, як обійти блокаду на кордоні з Польщею.

Раніше ми писали, що польські протестувальники частково відновили пропуск вантажівок на кордоні.

Польща
кордон
Єврокомісія
протести
Україна

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